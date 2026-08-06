فيديو – عائلة منقسمة بين فاسكو وفلومينينسي

مشجع لنادي فاسكو دا غاما يتجادل مع زوجته مشجعة لنادي فلومينينسي أثناء مباراة الفريقين في كأس البرازيل فجر

بحضور ابنهم الذي يرتدي قميص يحمل ألوان الفريقين وهو حائر بينهما 😁😂 pic.twitter.com/BGtIMWPBwm — اخبار البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) August 6, 2026

خطف طفل برازيلي الأنظار خلال مواجهة وفلومينينسي في ، بعدما وجد نفسه وسط نقاش حاد بين والديه في مدرجات ملعب "ماراكانا"، بينما كان كلّ منهما يشجّع فريقًا مختلفًا.وظهر الأب مرتديًا قميص فاسكو، فيما ارتدت الأم ألوان فلومينينسي، ودخلا في جدال مع اشتداد المنافسة داخل الملعب، أمّا طفلهما، فجلس بينهما مرتديًا قميصًا مقسومًا إلى نصفين، يحمل أحدهما ألوان فاسكو والآخر ألوان فلومينينسي، في لخّص انقسام العائلة بين قطبَي المواجهة.وجذبت اللقطة اهتمام الجماهير المحيطة بالعائلة، خصوصًا مع متابعة الطفل بين والديه من دون الانحياز بوضوح إلى أحدهما، محافظًا على تمثيل الفريقين عبر قميصه المزدوج.وأُقيمت المباراة ضمن إياب دور الـ16 من كأس ، وانتهت بفوز فاسكو دا غاما (3-1)، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبيوبينما حسم فاسكو بطاقة التأهل داخل الملعب، بقي الطفل في المدرجات موزّع الولاء بين والديه، في واحدة من أطرف لقطات المواجهة.