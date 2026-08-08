ميسي يفقد والده

توفّي خورخي ميسي، والد النجم ووكيل أعماله منذ بداية مسيرته الاحترافية، عن عمر 68 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.وبحسب تقارير صحفية، فارق خورخي الحياة في مدينة روزاريو، حيث كان يتلقى العلاج خلال الفترة بعد تدهور حالته الصحية، فيما لم تكشف العائلة سابقًا عن طبيعة المرض الذي كان يعانيه.وكانت حالته الصحية قد أثارت القلق خلال ، إذ أكدت عائلة ميسي آنذاك أنه يخضع للرعاية الطبية، بعدما انتشرت معلومات غير صحيحة عن وفاته قبل أن تنفيها الأسرة.ولعب خورخي دورًا محوريًا في مسيرة نجله، إذ رافقه منذ طفولته وانتقاله من روزاريو إلى ، وتولى لاحقًا إدارة أعماله وتمثيله في أبرز المفاوضات والعقود التي رافقت مسيرته مع برشلونة وباريس وإنتر ميامي.وعُرف والد قائد المنتخب الأرجنتيني بابتعاده نسبيًا عن الأضواء، رغم حضوره المستمر في الملفات المتعلقة بمستقبل نجله المهني.