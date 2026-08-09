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فيديو - تشتيت كرة يتسبّب بحادث سير!

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فيديو - تشتيت كرة يتسبّب بحادث سير!
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كرة القدم

2026-08-09 | 19:06
فيديو - تشتيت كرة يتسبّب بحادث سير!

تسبّبت كرة شتّتها أحد اللاعبين خارج الملعب بحادث سير على الطريق المحاذي للملعب

شهدت مباراة أوروغواي مونتيفيديو وبايساندو في دوري الدرجة الثانية الأوروغوياني واحدة من أغرب لقطات الموسم، بعدما تسبّبت كرة شتّتها أحد اللاعبين خارج الملعب بحادث سير على الطريق المحاذي للملعب. 
وبدأت الحادثة إثر هجمة مرتدة لبايساندو، عندما اندفع مدافع أوروغواي مونتيفيديو ريتشارد نونييز لإبعاد الكرة، فسددها بقوة لتتجاوز حدود ملعب "باركي أنكاب" وتسقط مباشرة على شارع مزدحم بالسيارات.
وأظهرت لقطات البث المباشر إحدى السيارات وهي تتوقف بصورة مفاجئة تفاديًا للكرة، قبل أن تصطدم بها سيارة كانت تسير خلفها، ولم تسفر الحادثة عن إصابات، إلّا أنّها أدت إلى توقف حركة السير لنحو 20 دقيقة. 
أما داخل الملعب، فتواصلت المباراة بصورة طبيعية، ونجح أوروغواي مونتيفيديو في حسم المواجهة (1-0)، بعدما سجّل لوكاس رودريغيز الهدف الوحيد قبل نهاية الشوط الأوّل. 
ورفع الفوز أوروغواي مونتيفيديو إلى المركز الثامن في ترتيب الدرجة الثانية، بفارق 7 نقاط عن المتصدر بلازا كولونيا.
 
 

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أوروغواي مونتيفيديو

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