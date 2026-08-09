نجم أرجنتيني من الملعب إلى مركز احتجاز مشدّد

يستعدّ لاعب كرة القدم الأرجنتيني ماتياس بوران للانتقال إلى مركز "كروم" لاحتجاز المهاجرين في ولاية فلوريدا، بعد توقيفه من جانب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "ICE" بسبب وضعه المتعلّق بالإقامة في الولايات المتحدة.
وكان بوران، البالغ 34 عامًا، قد أوقف الخميس الماضي في مطار فورت لودرديل، أثناء سفره مع فريقه للمشاركة في نصف نهائي إحدى البطولات في كاليفورنيا، قبل أن يتحوّل ما بدأ كإجراء تدقيق اعتيادي إلى احتجاز على خلفيّة ملف الهجرة الخاصّ به.
وأوضحت محاميّته أنّ اللاعب دخل الولايات المتّحدة عام 2019 بتأشيرة سياحية، ثم تقدّم بطلب هجرة لا يزال قيد الدراسة ولم يُرفض، مؤكدةً أنه لا يملك سجلًا جنائيًا،ويسعى فريق الدفاع إلى إطلاق سراحه بكفالة قد تراوح بين 3 و5 آلاف دولار.
ويلعب بوران في خط الوسط مع نادي ليون المشارك في دوري الدرجة الثالثة بالولايات المتّحدة، كما يخوض منافسات كرة القدم السداسية مع فريق شوتايم.