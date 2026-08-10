فيديو – في تركيا.. صحافي يُحتجز بسبب خبر عن سوق الانتقالات

في واقعة نادرة داخل الصحافة الرياضية، أوقفت السلطات التركية
الصحافي برهان جان تيرزي على خلفية تقرير نشره بشأن انتقال جمال
موسيالا، نجم بايرن ميونيخ، إلى غلطة سراي.
وكان تيرزي قد زعم في أواخر تموز
- يوليو أنّ النادي التركي
توصّل إلى اتّفاق بشأن ضمّ موسيالا، وأنّ اللاعب سينضمّ إلى الفريق خلال فترة قصيرة، بل تمسّك بمعلوماته بعد نفي غلطة سراي للخبر، مؤكّدًا أنّه تلقّاها من أكثر من مصدر.
وفتح مكتب المدعي العام
في باكيركوي تحقيقًا بحقّه بتهمة "النشر العلني لمعلومات مضلّلة"، قبل أن يتمّ توقيفه واقتياده إلى مديريّة الأمن في إسطنبول للاستماع إلى إفادته.
وكان غلطة سراي قد أصدر بيانًا رسميًا في 26 تموز - يوليو نفى فيه التوصل إلى أي اتفاق مع موسيالا أو بايرن ميونيخ، ووصف المعلومات المتداولة بشأن الصفقة بأنّها غير صحيحة.
ولم يدم احتجاز تيرزي طويلًا، إذ أُحيل لاحقًا إلى القضاء
مع طلب فرض حظر سفر ورقابة قضائية عليه، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنه من دون إخضاعه لأي تدبير قضائي.