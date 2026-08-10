فيديو – في تركيا.. صحافي يُحتجز بسبب خبر عن سوق الانتقالات

🇹🇷 INCROYABLE ! Un journaliste turc a été placé en GARDE À VUE et INTERPELLÉ DEVANT CHEZ LUI après avoir annoncé le transfert de Jamal Musiala à Galatasaray ! 😳😭



Burhan Can Terzi faisait l’objet d’une enquête pour « diffusion publique d’informations trompeuses ».



Il a… — Actu Foot (@ActuFoot_) August 10, 2026

في واقعة نادرة داخل الصحافة الرياضية، أوقفت السلطات الصحافي برهان جان تيرزي على خلفية تقرير نشره بشأن انتقال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ، إلى غلطة سراي.وكان تيرزي قد زعم في أواخر - يوليو أنّ النادي توصّل إلى اتّفاق بشأن ضمّ موسيالا، وأنّ اللاعب سينضمّ إلى الفريق خلال فترة قصيرة، بل تمسّك بمعلوماته بعد نفي غلطة سراي للخبر، مؤكّدًا أنّه تلقّاها من أكثر من مصدر.وفتح مكتب في باكيركوي تحقيقًا بحقّه بتهمة "النشر العلني لمعلومات مضلّلة"، قبل أن يتمّ توقيفه واقتياده إلى مديريّة الأمن في إسطنبول للاستماع إلى إفادته.وكان غلطة سراي قد أصدر بيانًا رسميًا في 26 تموز - يوليو نفى فيه التوصل إلى أي اتفاق مع موسيالا أو بايرن ميونيخ، ووصف المعلومات المتداولة بشأن الصفقة بأنّها غير صحيحة.ولم يدم احتجاز تيرزي طويلًا، إذ أُحيل لاحقًا إلى مع طلب فرض حظر سفر ورقابة قضائية عليه، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنه من دون إخضاعه لأي تدبير قضائي.