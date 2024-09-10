فيديو - قبلة واحتضان يتوّجان دورة فلاشينغ ميدوز للتنس

أحرز يانيك سينر لقب دورة فلاشينغ ميدوز على حساب الأميركي تايلر فريتز

لقطة "عاطفية" بطلها يانيك سينر وصديقته النجمة الروسية آنا كالينسكايا، توجت نهائي دورة أميركا المفتوحة للتنس، "فلاشينغ ميدوز"، التي أحرز لقبها النجم الإيطالي على حساب الأميركي تايلر فريتز، بثلاث مجموعات من دون رد (6-3 و6-4 و7-5) مساء أول أمس الأحد.

وأصبح سينر، البالغ 23 عاما، أول إيطالي يحرز لقب فردي الرجال في فلاشينغ ميدوز، وأصغر رجل على الإطلاق يفوز بلقبي الملاعب الصلبة في سلسلة الدورات الأربع الكبرى "غراند سلام" في موسم واحد، بعد نيله لقب أستراليا المفتوحة، أولى الدورات الأربع الكبرى، ولقب آخرها، أميركا المفتوحة.

وبعد الفوز، توجه سينر إلى المدرجات للاحتفال، ورصدته عدسات الكاميرات وهو يعانق ويقبل صديقته آنا كالينسكايا، وحظي مقطع الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للدورة على منصة إكس للقبلة الإيطالية - الروسية بموجة من التعليقات المختلفة بين الدعابة والسخرية.