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كارلوس الكاراز ضيفاً على يونيون برلين الألماني

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كارلوس الكاراز ضيفاً على يونيون برلين الألماني
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التنس

2024-09-21 | 01:30
كارلوس الكاراز ضيفاً على يونيون برلين الألماني

أفضل لاعبي التنس في القارة الأوروبية ضد الأفضل من بقية العالم

تشهد نهاية هذا الأسبوع كأس لافر (Laver Cup) في العاصمة الألمانية برلين، وهي بطولة مشابهة لكأس رايدر في لعبة الجولف، وتمثل مسابقة جماعية، يتواجه فيها أفضل لاعبي التنس في القارة الأوروبية ضد الأفضل من بقية العالم.
وبين هؤلاء، كارلوس الكاراز، نجم التنس الاسباني، الذي رحب به نادي إف سي يونيون برلين، الناشط في الدوري الألماني لكرة القدم.
وقبل خوضه مباراة الزوجي مع الألماني ألكسندر زفيريف وخسارتهما أمام الثنائي الأميركي تايلور فريتز وبن شيلتون، التقى الكاراز والإيطالي فلافيو كوبولي مع الطاقم الفني للنادي الألماني، بقيادة بو سفينسون، مدرب الفريق، في معرض على بعد كيلومتر من جدار برلين السابق.
وخلال اللقاء، أشاد لاعب التنس بآداء الفريق الألماني في المواجهتين ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وقال "أتذكر أنكم خسرتم لكنكم أظهرتم مستوى رائعا في كلتا المباراتين".
كان هناك أيضا وقت للعب القليل من الرياضة، وتنفيذ سلسلة من التحديات التي تمزج بين كرة القدم والتنس.


كارلوس الكاراز ضيفاً على يونيون برلين الألماني

رياضة

التنس

كارلوس الكاراز

يونيون برلين

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