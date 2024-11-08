فيديو - لعبت 51 دقيقة مقابل 225 ألف دولار !!

صحيح أن اللاعبة الروسية داريا كاساتكينا تلقت بطاقة دعوة مفاجئة للمشاركة في الدورة الختامية لرابطة لاعبات التنس المحترفات (WTA) لفئة الفردي الجارية في العاصمة السعودية الرياض، ولعبت مباراة واحدة فقط، الا انها نالت جائزة مالية قدرها 225 ألف دولار مقابل ذلك.وتلقت كاساتكينا بطاقة الدعوة للمشاركة بدلاً من اللاعبة الأميركية جيسيكا بيغولا، التي تعرضت لهزيمتين متتاليتين، ثم انسحبت بسبب الإصابة، فكان من الضروري استداء بديل لمواجهة البولندية إيغا شفيونتيك، وكانت النجمة الروسية هي الحلّ وخسرت (1-6 و0-6) في 51 دقيقة فقط.