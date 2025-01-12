إنجازٌ تاريخيّ: اللبناني هادي حبيب الى الدور الثاني في دورة أستراليا

تغلب على الصيني بو أونشاو كيتي المصنف 65 عالمياً

بعدما اصبح هادي حبيب أول لبناني يتأهل إلى إحدى الدورات الأربع الكبرى للتنس، عقب تغلبه على الفرنسي كليمان شيديخ في الدور الثالث - الأخير من تصفيات دورة أستراليا المفتوحة في ملبورن، حقق اليوم انجازاً جديداً.

فقد تألق حبيب، المصنف 216 عالمياً في الدور الأول من الدورة، وتغلب على الصيني بو أونشاو كيتي، البالغ 22 عاماً والمصنف 65 عالمياً، حيث تقدم عليه (7-6 /7-4/ و6-4) في المجموعتين الاولى والثانية، وكاد يُضيّع المجموعة الثالثة حين تقدّم (4-2) ثم تعادل (6-6) وعاد ليفوز بالـ"تاي بريك" (7-6 /8-6/).

وكان حبيب، 26 عاماً، حقق ثلاث انتصارات متتالية في الأدوار التمهيدية بتغلبه على الأميركي باتريك كيبسون (6-4 و7-6)، وعلى التايواني تشون-هسين تسنغ (6-4 و7-6) ثم الفرنسي كليمان شيديخ (6-4 و3-6 و7-6).

وكان حبيب المولود في هيوستن لوالد لبناني وأم إيرانية، مثّل لبنان في الألعاب الأولمبية، وخسر أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور الأول على ملاعب رولان غاروس، وخسر مباراة الزوجي مع بنجامان حسن أمام الأستراليين ماتيو إبدن وجون بيرز.







