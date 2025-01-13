النجمة الصينية .. خامس أعلى رياضية أجراً في العالم

أصبحت الرياضية الأعلى أجراً على هذا الكوكب

إنها خامس أعلى رياضية أجراً في العالم، وأكبر ما حققته في دورة جراند سلام، كان نهائي دورة أستراليا المفتوحة 2024.

ومع ذلك، أصبحت تشين وين تشنغ (شيان، الصين) في سن 22 عاماً، الرياضية الأعلى أجراً على هذا الكوكب، فوفقاً لصحيفة ماركا، فإنها تعير صورتها لـ14 شركة، وقد تصل أرباحها خارج الملعب إلى 30 مليون دولار.

كان كريستيان ديور آخر من راهن على ابتسامتها، حيث يعتبرها البديل المثالي لإيما رادوكانو، وتم تقييم الأخيرة في السوق الآسيوية لكونها جيدة، في اللغة الصينية الماندرينية، لغة والدتها رينيه.

وفي تحديث لأعلى الرياضيات أجراً وفقا لمجلة فوربس، ظهرت اللاعبة الصينية في المرتبة الرابعة في الترتيب، خلف لاعبي التنس كوكو جوف وإيجا سواتيك والمتزلجة إيلين جو.

واستقرت تشين وين في أندورا الاسبانية، وغالباً ما تذهب إلى برشلونة للتدريب، مع الفرنسية كارولين جارسيا.

وكانت الصينية، النجمة الصاعدة في بلدها منذ فوزها بالميدالية الذهبية في ألعاب باريس، متوترة بشأن ظهورها الأول في دورة أستراليا المفتوحة، وقد واجهت صعوبة في تجاوز الدور الأول أمام الرومانية أنكا تودوني بنتيجة (7-6 و6-1).





