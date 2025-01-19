نجمة التنس السابقة .. منزلها احترق وجوائزها سُرقت !!

من لا يعرف الأميركية بام شرايفر بين جمهور "الكرة الصفراء"؟

من لا يعرف نجمة التنس السابقة، الأميركية بام شرايفر بين جمهور "الكرة الصفراء"؟ .. وهي التي وصلت إلى المركز الثالث في تصنيف الفردي في العام 1984، وتصدرت تصنيف الزوجي في العام التالي، وحققت 21 لقباً زوجياً في الدورات الكبرى "غراند سلام".

بالأمس، أعلنت بام، البالغة 62 عاماً، أن الحرائق التي دمّرت مساحات من مدينة لوس أنجلوس، وأتت على منزلها، لم تلتهم الجوائز التي حققتها كلاعبة، بل تسببت في سرقتها جميعها.

وقالت البطلة الفائزة بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "سيول 1988" على منصة إكس "أنا وابني في مركز الشرطة للإبلاغ عن سرقة سيارتنا من ساحة انتظار الفندق وقد كانت أهم جوائزي في هذه السيارة، أوقفناها هناك إلى أن نتمكن من العودة إلى المنزل بأمان".









