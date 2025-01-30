لاعبة التنس الشهيرة آنا كورنيكوفا على كرسي متحرك

ظهرت آنا كورنيكوفا، لاعبة التنس الشهيرة السابقة، البالغة من العمر 43 عاماً، وشريكة المغني الإسباني إنريكي إغليسياس، نجل خوليو إغليسياس، مرة أخرى بعد عامين من آخر صورها في أماكن عامة.وتم تصوير كورنيكوفا، التي كانت ذات يوم رقم 8 في العالم، في مركز بال هاربور للتسوق الفاخر في ميامي، وهي ترتدي حذاءاً لتقويم العظام وتتنقل على كرسي متحرك، وكانت برفقة ابنتيها لوسي (7 سنوات) وماري (4 سنوات).ولدت آنا كورنيكوفا في 7 حزيران - يونيو 1981 في موسكو، واعتزلت التنس في وقت مُبكر في العام 2003 عن 22 عاماً، بسبب المضايقات المختلفة في ظهرها، ولم تفز بأي ألقاب، لكنها وصلت إلى أفضل 10 في العالم، ولديها ثلاثة أبناء (نيكولاس ولوسي وماري) من المغني الإسباني إنريكي إغليسياس.