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فيديو - تلميذة نادال تواصل مفاجآتها في تنس ميامي

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فيديو - تلميذة نادال تواصل مفاجآتها في تنس ميامي
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التنس

2025-03-27 | 02:00
فيديو - تلميذة نادال تواصل مفاجآتها في تنس ميامي

تابعت النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيلا مغامرتها

تابعت النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيلا، 19 عاماً، مغامرتها في دورة ميامي الأميركية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و900 ألف دولار.
فقد فجرت اللاعبة المصنفة 140 عالميا، مفاجأة من العيار الثقيل، بإطاحتها بالنجمة البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة الثانية عالميا، من ربع النهائي بفوزها عليها بمجموعتين (6-2 و7-5).
وتأهلت إيلا لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى الدور قبل النهائي لدورة ميامي، وأصبحت أول فلبينية تبلغ هذا الدور لإحدى بطولات "الماسترز" ذات الألف نقطة عند السيدات أو الرجال، لتواجه الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة، الفائزة على البريطانية إيما رادوكانو (6-4 و6-7 و6-2).
ولدت إيلا في العام 2005 في كيزون سيتي، في ضواحي مانيلا، وبدأت ممارسة التنس في سنّ الأربع أعوام بفضل جدها الذي كان لاعبا هاوياً، ثم اضطرت لمغادرة بلدها في سن 13 عاما للانضمام إلى أكاديمية أسطورة التنس الإسباني رافايل نادال في مدينة مايوركا الاسبانية.
وخلال سبع سنوات، أصبحت الأكاديمية بمثابة منزل إيلا، ولعبت دوراً مركزياً في تألقها وبناء شخصيتها المهنية وصعودها الصاروخي.



فيديو - تلميذة نادال تواصل مفاجآتها في تنس ميامي

رياضة

التنس

ألكسندرا إيلا

دورة ميامي

رافايل نادال

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