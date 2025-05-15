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البابا يسأل عن إمكانية اللعب في ويمبلدون !!

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البابا يسأل عن إمكانية اللعب في ويمبلدون !!
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التنس

2025-05-15 | 06:31
البابا يسأل عن إمكانية اللعب في ويمبلدون !!

مُحب لرياضة التنس ومتابع لها

يُعرف عن البابا ليون الرابع عشر، الذي تم انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية، أنه مُحب لرياضة التنس، ومتابع لها.
ووصف البابا نفسه في حديث سابق بأنه "لاعب هاو"، ومازح لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر، عن إمكانية مشاركته في دورة ويمبلدون الشهيرة.
وكان الاتحاد الإيطالي للتنس قد دعا سينر، المصنف الأول في العالم، إلى الفاتيكان برفقة والديه، ووفد من الاتحاد، حيث دار حوار طريف بينه وبين البابا الذي سأل على خلفية قواعد اللباس الأبيض الصارمة في ثاني الدورات الأربع الكبرى "في ويمبلدون، هل سيسمحون لي باللعب؟"،
وكان البابا قال للصحفيين في وقت سابق، إنه منفتح على لعب مباراة خيرية "طالما أنهم لا يحضرون سينر"، مشيرا إلى المعنى الإنجليزي للاسم "خاطئ أو مذنب".



البابا يسأل عن إمكانية اللعب في ويمبلدون !!

رياضة

التنس

البابا ليو الرابع عشر

يانيك سينر

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