فيديو - نجم التنس يُبدع وينتصر ويبكي متأثراً

Bublik after beating Draper to reach 1st Slam QF at Roland Garros



*crowd gives massive applause*



“Sometimes in life there’s only 1 chance. I had a feeling that was mine & I couldn’t let it slip. Standing here… it’s the best moment of my life.” 🥹



pic.twitter.com/TCQ5DwThZd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 2, 2025

أُقصي البريطاني جاك دريبر، المصنف الخامس عالمياً، من دورة رولان غاروس يوم أمس الإثنين، بعد خسارته أمام الروسي - الكازاخي ألكسندر بوبليك، ما أنهى آماله في التتويج بأول لقب غراند سلام في مسيرته.وعلى الرغم من تراجعه مؤخرًا إلى التصنيف رقم 62 بعد أن وصل إلى المركز 17 في العام 2024، تألق بوبليك تدريجيًا في المباراة، وقدم لقطات رائعة في طريقه للفوز (5-7، 6-3، 6-2، 6-4)، وهو أصبح أول لاعب من كازاخستان يصل إلى هذا الدور في رولان غاروس.وقال بوبليك، 27 عاماً، بتأثر شديد في مقابلته بعد المباراة "أحيانًا في الحياة تأتيك فرصة واحدة فقط، وشعرت أن هذه كانت فرصتي، ولم أستطع أن أدعها تفلت من بين يدي، فالوقوف هنا هو أفضل لحظة في حياتي، بلا منازع."وأضاف "شكرًا لكم، كانت أجواء مذهلة، أعلم أنني أبدو وكأنني فزت بالبطولة، لكن ماذا أقول، لا يمكنني أن أبكي هنا، أرجوكم، دعوني أرتاح قليلاً، لا يزال لدي مباراة مقبلة، أنا لاعب تنس محترف ويجب أن أستعد لها."