فيديو - نوفاك ديوكوفيتش يخسر ويُلمح لوداع رولان غاروس نهائياً

Novak Djokovic receives a standing ovation from the crowd after his loss to Jannik Sinner at Roland Garros.



He stops and puts his arms up.



The crowd gives him so much love. ❤️



So much respect for this legend. 🥹



pic.twitter.com/BqBTPJ5qNb — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2025

فشل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثالث، في التأهل الى نهائي رولان غاروس، إحدى دورات التنس الكبرى الأربعة، الغران سلام، بخسارته في نصف النهائي أمام الإيطالي يانيك سينر، المصنف السابع (4-6 و5-7 و6-7).وعلى الرغم من ذلك، وأثناء خروجه من الميدان، حظي نوفاك بتصفيق حاد من الجمهور المحتشد، وأجبر على إنزال حقيبته أكثر من مرة لتحية من برهن مجدداً في باريس عن حب خاص لهذا اللاعب الأسطوري.وبعد خسارته أمام سينر، 24 عاماً، قال دجوكوفيتش، 38 عاماً للصحفيين "قد تكون هذه آخر مباراة ألعبها هنا، لذلك لا أعلم، لهذا كنت عاطفياً بعض الشيء في النهاية، وإذا كانت هذه هي مباراة الوداع لي في رولان غاروس خلال مسيرتي، فقد كانت رائعة من حيث الأجواء وما تلقيته من الجمهور".وختم الفائز بـ24 لقب دورة كبرى "هل أرغب في اللعب أكثر؟ نعم، أرغب، لكن هل سأتمكن من اللعب هنا مجدداً بعد 12 شهراً؟ لا أعلم، هذا كل ما يمكنني قوله في الوقت الحالي."