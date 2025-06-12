الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ألكاراز يدفع نصف جائزة رولان غاروس لمصلحة الضرائب!!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ألكاراز يدفع نصف جائزة رولان غاروس لمصلحة الضرائب!!
A-
A+

التنس

2025-06-12 | 00:39
ألكاراز يدفع نصف جائزة رولان غاروس لمصلحة الضرائب!!

تشكّل مسألة الضرائب في إسبانيا مشكلة كبيرة بالنسبة للمشاهير

تشكّل مسألة الضرائب في إسبانيا مشكلة كبيرة بالنسبة للمشاهير، وقد دخل العديد منهم في صراعات، وصلت إلى المحاكم مع مصلحة الضرائب، كشاكيرا وليونيل ميسي وتشابي ألونسو وغيرهم.
وفي حين فرضت عقوبات على أكثرهم، تحدثت تقارير أنّ المشكلة الأساس تكمن في طريقة ونسب الضرائب، وليس في تهرّب المشاهير من تسديد الرسوم، إذ كان أغلب هؤلاء كان غافلًا عن تورّطه في مخالفة القوانين.
تقتطع السلطات الإسبانية أموالًا طائلة من أرباح المشاهير، ومؤخرًا حصل كارلوس ألكاراز، الفائز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، على شيك بقيمة 2.55 مليون يورو إلى جانب الكأس، لكنّه سيضطّر إلى دفع ما يقرب من 1,181,936 يورو، أي 46% من المبلغ الإجمالي كضريبة الدخل الشخصي في إسبانيا، أيّ أنّ نصف المبلغ الذي يجنيه سيذهب لمصلحة الضرائب!


ألكاراز يدفع نصف جائزة رولان غاروس لمصلحة الضرائب!!

رياضة

التنس

كارلوس ألكاراز

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العدوّان - الصديقان سينر والكاراز .. معاً في إيبيزا

اقرأ ايضا في التنس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025