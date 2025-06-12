ألكاراز يدفع نصف جائزة رولان غاروس لمصلحة الضرائب!!

تشكّل مسألة الضرائب في إسبانيا مشكلة كبيرة بالنسبة للمشاهير

تشكّل مسألة الضرائب في إسبانيا مشكلة كبيرة بالنسبة للمشاهير، وقد دخل العديد منهم في صراعات، وصلت إلى المحاكم مع مصلحة الضرائب، كشاكيرا وليونيل ميسي وتشابي ألونسو وغيرهم.

وفي حين فرضت عقوبات على أكثرهم، تحدثت تقارير أنّ المشكلة الأساس تكمن في طريقة ونسب الضرائب، وليس في تهرّب المشاهير من تسديد الرسوم، إذ كان أغلب هؤلاء كان غافلًا عن تورّطه في مخالفة القوانين.

تقتطع السلطات الإسبانية أموالًا طائلة من أرباح المشاهير، ومؤخرًا حصل كارلوس ألكاراز، الفائز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، على شيك بقيمة 2.55 مليون يورو إلى جانب الكأس، لكنّه سيضطّر إلى دفع ما يقرب من 1,181,936 يورو، أي 46% من المبلغ الإجمالي كضريبة الدخل الشخصي في إسبانيا، أيّ أنّ نصف المبلغ الذي يجنيه سيذهب لمصلحة الضرائب!





