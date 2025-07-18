ُأُنس جابر تبتعد عن التنس بحثاً عن اكتشاف متعة الحياة

بعد معاناتها من إصابات متكررة وتراجعها في التصنيف العالمي

بعد معاناتها من إصابات متكررة، وتراجعها من وصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات إلى المركز 71، أعلنت التونسية أنس ابتعادها عن الملاعب.

ونشرت "وزيرة السعادة"، بيانا عبر منصة إكس جاء فيها "خلال السنتين الماضيتين، بذلت جهدا ضخما، وتغلبت على الإصابات وواجهت تحديات أخرى كثيرة، لكن في أعماقي، لم أشعر بالسعادة الحقيقية في الملعب منذ فترة".

وتابعت "التنس رياضة رائعة، ولكن الآن، أشعر بأن الوقت حان لأتراجع قليلاً وأضع نفسي في المقام الأول: كي أتنفس، أتعافى، وأعيد اكتشاف متعة الحياة .. شكرا جزيلا لجميع معجبي على تفهّمهم ودعمكم وحبّكم يعنيان لي الكثير .. أحملهما معي دوما".

واذ تجنبت جابر، 30 عاماً، استخدام "اعتزال"، ختمت "ولو كنت بعيدة عن الملعب، سأبقى قريبة وعلى تواصل بأشكال عدة، وأتشارك هذه الرحلة معكم جميعا".

