لاعبة التنس التي تحولت الى منصة (OnlyFans) الإباحية

لاعبة التنس التي تحولت الى منصة (OnlyFans) الإباحية
التنس

2025-08-23 | 04:05
لاعبة التنس التي تحولت الى منصة (OnlyFans) الإباحية

تفرغت لبدء نشاط جديد في مجال المحتوى المخصص للبالغين

اختُتمت أمس الجمعة، التصفيات التمهيدية لبطولة أميركا المفتوحة للتنس 2025 في نيويورك، بعد أربعة أيام من المنافسة الشديدة على البطاقات الأخيرة المؤهلة لآخر بطولات الغراند سلام هذا العام.
إحدى اللاعبات اللواتي لم ينجحن في حجز مكانهن كانت الأميركية ساشيا فيكري، وقد عادت هذا الأسبوع إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب، تفرغت خلالها لبدء نشاط جديد في مجال المحتوى المخصص للبالغين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت اللاعبة في تصريحات سابقة مطلع العام "ما زلت ألعب التنس، مسيرتي مستمرة، لكنني أيضا أريد القيام بأشياء أخرى إلى جانب التنس، فبدأت أستكشف المزيد من الفرص عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، لتتحول تلك الفرص إلى مصدر دخل ضخم بفضل حسابها على منصة (OnlyFans).
وقالت "افتتحت حسابي في كانون الثاني - يناير ونما بسرعة كبيرة، وكوني لاعبة تنس ساعدني كثيرا في الانتشار، وأنا في مرحلة لا أُظهر فيها كل شيء، لكنني أشعر براحة كافية، وأموري تسير بشكل جيد".
فيكري، 30 عاما، التي عادت للأضواء بسبب مشاركتها في التصفيات، خسرت في الدور الثاني أمام الألمانية إيلا زايدل (1-6 و2-6).
وتشغل ساشيا حاليا المركز 559 عالميا في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، بعدما سبق أن بلغت المركز 73 في تموز - يوليو 2018، وهو العام الذي وصلت فيه إلى نصف نهائي بطولة مونتيري، وقد جمعت على مدار مسيرتها الرياضية نحو 2.1 مليون دولار من الجوائز المالية.



