شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

يُعد دخول قاعة مشاهير التنس في نيوبورت من أرفع الأوسمة التي يمكن أن يحصل عليها لاعب تنس بعد اعتزاله، وقد نال هذا الشرف في عام 2025 كل من ماريا شارابوفا والأخوين بوب ومايك برايان.

المفاجأة التي أعدّتها لشارابوفا تمثلت في أن تكون ، أعظم منافساتها داخل الملاعب وخارجها أحيانا، هي من تقدمها كـ "سيدة الحفل".

ألقت سيرينا خطابا مؤثرا جعل شارابوفا تذرف الدموع وهي جالسة في الصف الأول بجانب زوجها، وقالت "إنها تذكرني كثيرا بشقيقتي ، ذكية، وفيّة، ومحبّة للعائلة، وباختصار، هي إنسانة رائعة، وكان يمكن أن تكون أختي."

لم تجد ماريا سوى أن تصعد إلى المنصة وتعانق سيرينا وسط تصفيق حار من الحضور، ما بدد الخلافات القديمة بينهما، وهي الخلافات التي تناولتها شارابوفا في سيرتها الذاتية، مشيرة إلى أنها بدأت بعد فوزها على الأميركية في نهائي 2004.

اللاعبة الروسية، التي انتقلت للعيش في منذ صغرها، أعلنت اعتزالها في شباط - فبراير 2020 بعدما أنهكتها الإصابات المتكررة، خاصة إصابة الكتف.

وإلى جانب ألقابها الخمسة في بطولات الغراند سلام، وكونها واحدة من سبع لاعبات فقط تمكنّ من الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عصر "الحقبة المفتوحة"، شابت مسيرتها قضية المنشطات بعد ثبوت تناولها مادة ميلدونيوم عام 2016، ولم تعد بعد ذلك إلى مستواها المعهود.







