شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي
التنس

2025-08-25 | 00:34
شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

يُعد دخول قاعة مشاهير التنس في نيوبورت من أرفع الأوسمة

يُعد دخول قاعة مشاهير التنس في نيوبورت من أرفع الأوسمة التي يمكن أن يحصل عليها لاعب تنس بعد اعتزاله، وقد نال هذا الشرف في عام 2025 كل من ماريا شارابوفا والأخوين بوب ومايك برايان.
المفاجأة التي أعدّتها اللجنة المنظمة لشارابوفا تمثلت في أن تكون سيرينا ويليامز، أعظم منافساتها داخل الملاعب وخارجها أحيانا، هي من تقدمها كـ "سيدة الحفل".
ألقت سيرينا خطابا مؤثرا جعل شارابوفا تذرف الدموع وهي جالسة في الصف الأول بجانب زوجها، وقالت "إنها تذكرني كثيرا بشقيقتي فينوس، ذكية، وفيّة، ومحبّة للعائلة، وباختصار، هي إنسانة رائعة، وكان يمكن أن تكون أختي."
لم تجد ماريا سوى أن تصعد إلى المنصة وتعانق سيرينا وسط تصفيق حار من الحضور، ما بدد الخلافات القديمة بينهما، وهي الخلافات التي تناولتها شارابوفا في سيرتها الذاتية، مشيرة إلى أنها بدأت بعد فوزها على الأميركية في نهائي ويمبلدون 2004.
اللاعبة الروسية، التي انتقلت للعيش في الولايات المتحدة منذ صغرها، أعلنت اعتزالها في شباط - فبراير 2020 بعدما أنهكتها الإصابات المتكررة، خاصة إصابة الكتف.
وإلى جانب ألقابها الخمسة في بطولات الغراند سلام، وكونها واحدة من سبع لاعبات فقط تمكنّ من الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عصر "الحقبة المفتوحة"، شابت مسيرتها قضية المنشطات بعد ثبوت تناولها مادة ميلدونيوم عام 2016، ولم تعد بعد ذلك إلى مستواها المعهود.



رياضة

التنس

ماريا شارابوفا

سيرينا ويليامز

