صور - آريانا سابالينكا تفاجئ متابعيها بصورة عارية

فاجأت آريانا سابالينكا، المصنفة رقم واحد في التنس، متابعيها البالغ عددهم 3.3 مليون على بعد أن نشرت صورة سيلفي جريئة وهي بملابس السباحة العلوية مكشوفة (توپلس).ولفتت اللاعبة، المتوّجة بثلاثة ألقاب غراند سلام، الأنظار بعينيها الخضراوين وشَعرها الأشقر الطويل، حيث قررت أخذ إجازة قصيرة بعد خيبة أملها في ويمبلدون، حيث خسرت في نصف النهائي أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا بثلاث مجموعات.من خلال صورها الأخيرة، يبدو أن سابالينكا تجاوزت إحباط ويمبلدون، حيث ظهرت مستمتعة بالعطلة مع شريكها وفريقها، وكتبت "يوم تحت ".وظهرت اللاعبة بشعرها الطويل المنسدل، وبدت عليها آثار خطوط البرونزاج، كما شاركت صورا أخرى من عطلتها بجانب المسبح وتحت أشجار النخيل، وهي ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا جريئة، إذ اعتادت مشاركة لقطات لها بالبكيني، لكنها ذهبت هذه المرة إلى خطوة أبعد.على الصعيد الرياضي، تستعد سابالينكا للمشاركة في ماسترز ، بطولات الماسترز 1000 لهذا الموسم، حيث تدخل البطولة كحاملة اللقب بعد فوزها في نسخة 2024 على الأميركية بمجموعتين.المنافسة هذا العام لن تكون سهلة، إذ تضم قائمة المشاركات ثلاث بطلات غراند سلام هذا الموسم، ماديسون كيز (بطلة المفتوحة)، (بطلة رولان غاروس)، وشفيونتيك (بطلة ويمبلدون).