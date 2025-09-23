الأخبار
ثمنها 1.5 مليون دولار: فيدرر يعرض "رولكس دايتونا" أمام ألكاراز

التنس

2025-09-23 | 01:36
ثمنها 1.5 مليون دولار: فيدرر يعرض "رولكس دايتونا" أمام ألكاراز

خطف روجر فيدرر الأضواء خارج الملعب خلال لافر كاب

خطف روجر فيدرر الأضواء خارج الملعب خلال لافر كاب 2025 في سان فرانسيسكو، بعدما شوهد وهو يعرّف الإسباني كارلوس ألكاراز على ساعته من طراز رولكس دايتونا، إذ نزعها من معصمه وقدّمها له ليتفحّصها عن قرب، في مشهد التقطته عدسات الفيديو وانتشر على منصّات التواصل.
وذكرت تقارير صحفية أنّ الساعة المعروضة على ألكاراز هي نسخة نادرة من الدايتونا بالذهب الأبيض، وتبلغ قيمتها التقديرية نحو 1.5 مليون دولار، في سياق ينسجم مع كون كلا النجمين من سفراء علامة رولكس.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع مع لقطات تظهر فيدرر وهو يقدّم الساعة لألكاراز وسط أجواء ودّية خلف الكواليس.
وعلى الصعيد الرياضي، أسدل الستار على الحدث يوم 22 أيلول - سبتمبر 2025، بفوز منتخب العالم على منتخب أوروبا، ليحصد لقبه الثالث في تاريخ المسابقة. 
وجاء الانتصار بعد أداء بارز لتايلور فريتز في اليوم الختامي، فيما قدّم ألكاراز لقطات لافتة في الفردي والزوجي رغم خسارة أوروبا اللقب.

