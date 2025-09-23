ثمنها 1.5 مليون دولار: فيدرر يعرض "رولكس دايتونا" أمام ألكاراز

خطف روجر فيدرر الأضواء خارج الملعب خلال لافر كاب

خطف روجر فيدرر الأضواء خارج الملعب خلال لافر كاب 2025 في سان ، بعدما شوهد وهو يعرّف الإسباني على ساعته من طراز رولكس دايتونا، إذ نزعها من معصمه وقدّمها له ليتفحّصها عن قرب، في التقطته عدسات الفيديو وانتشر على منصّات التواصل.

وذكرت تقارير صحفية أنّ الساعة المعروضة على ألكاراز هي نسخة نادرة من الدايتونا بالذهب ، وتبلغ قيمتها التقديرية نحو 1.5 مليون ، في سياق ينسجم مع كون كلا النجمين من سفراء علامة رولكس.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع مع لقطات تظهر فيدرر وهو يقدّم الساعة لألكاراز وسط أجواء ودّية خلف الكواليس.

وعلى الصعيد الرياضي، أسدل الستار على يوم 22 أيلول - سبتمبر 2025، بفوز منتخب على منتخب ، ليحصد لقبه الثالث في تاريخ المسابقة.

وجاء الانتصار بعد أداء بارز لتايلور فريتز في الختامي، فيما قدّم ألكاراز لقطات لافتة في الفردي والزوجي رغم خسارة أوروبا اللقب.



