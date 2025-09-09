الأخبار
فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل

فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل
التنس

2025-09-09 | 01:01
فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل

توجت بلقبها الرابع في بطولات الغراند سلام

آريانا سابالينكا، نجمة التنس البيلاروسية، توجت بلقبها الرابع في بطولات الغراند سلام، بعدما فازت على الأميركية أماندا أنيسيموفا في نهائي بطولة أميركا المفتوحة لفردي السيدات. 
سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، نجحت في الدفاع عن لقبها للعام الثاني على التوالي، بعدما تغلبت على منافستها بمجموعتين دون رد (6-3 و7-6) على ملعب "آرثر آش".
وبهذا الإنجاز، أصبحت أول لاعبة تتمكن من الدفاع عن لقب بطولة أميركا المفتوحة منذ سيرينا ويليامز عام 2014.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سابالينكا وهي تحتفل مع فريقها داخل غرفة تبديل الملابس المغطاة بالبلاستيك، حيث حمل الجميع زجاجات شامبانيا، وبدأوا برشها على بعضهم البعض.
كما انتشر فيديو آخر لسابالينكا وهي ترقص حاملة الكأس مع بطل الرجال، الاسباني كارلوس ألكاراز، حاملاً كأسه أيضاً، وفيديو ثالث من المؤتمر الصحافي الذي تلا التتويج.



فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز

اقرأ ايضا في التنس

فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز
2025-09-08

فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز

تم تأجيل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للرجال نصف ساعة

2025-09-08

فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز

تم تأجيل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للرجال نصف ساعة

أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها
2025-09-07

أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها

صفحة جديدة في دورة أميركا المفتوحة للتنس

2025-09-07

أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها

صفحة جديدة في دورة أميركا المفتوحة للتنس

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي
2025-08-25

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

يُعد دخول قاعة مشاهير التنس في نيوبورت من أرفع الأوسمة

2025-08-25

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

يُعد دخول قاعة مشاهير التنس في نيوبورت من أرفع الأوسمة

