فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل

آريانا سابالينكا، نجمة التنس البيلاروسية، توجت بلقبها الرابع في بطولات الغراند سلام
، بعدما فازت على الأميركية أماندا أنيسيموفا في نهائي بطولة أميركا المفتوحة لفردي السيدات.
سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، نجحت في الدفاع عن لقبها للعام الثاني على التوالي، بعدما تغلبت على منافستها بمجموعتين دون رد (6-3 و7-6) على ملعب "آرثر آش".
وبهذا الإنجاز، أصبحت أول لاعبة تتمكن من الدفاع عن لقب بطولة أميركا المفتوحة منذ سيرينا ويليامز
عام 2014.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سابالينكا وهي تحتفل مع فريقها داخل غرفة تبديل الملابس المغطاة بالبلاستيك، حيث حمل الجميع زجاجات شامبانيا، وبدأوا برشها على بعضهم البعض.
كما انتشر فيديو آخر لسابالينكا وهي ترقص حاملة الكأس مع بطل الرجال، الاسباني كارلوس ألكاراز
، حاملاً كأسه أيضاً، وفيديو ثالث من المؤتمر الصحافي الذي تلا التتويج.