سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار

عزّزت آريانا سابالينكا مكانتها بين نجمات التنس

عزّزت آريانا سابالينكا مكانتها بين نجمات التنس بتتويجها بلقب دورة أميركا المفتوحة - فلاشينغ ميدوز، على حساب الأميركية أماندا أنيسيموفا (٦-٣ و٧-٦)، لتحصد رابع ألقابها الكبرى، وتصبح أول لاعبة تدافع بنجاح عن لقبها في منذ سيرينا ويليامز عام 2014.

ورفعت البيلاروسية حصيلتها في الجراند سلام إلى: المفتوحة 2023 و2024، وأميركا المفتوحة 2024 و2025، مع حفاظها على صدارة التصنيف العالمي عقب النهائي، كما سجّلت انتصارها المئوي في القرعة الرئيسية للبطولات الكبرى خلال مشوارها في فلاشينغ ميدوز هذا العام، في مؤشر إلى ثباتها الذهني وتطوّرها التكتيكي على الملاعب الصلبة.

ويمنح هذا التتويج بعداً إضافياً لسلسلة لافتة، حيث لم تخسر سابالينكا في أي مجموعتين نظيفتين في البطولات الكبرى منذ عام 2020، حين ودّعت من الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز أمام أزارينكا ما يبرز قدرتها على انتزاع مجموعة على الأقل حتى في أسوأ أيامها.

بهذا النسق، تواصل المصنّفة الأولى عالمياً تثبيت صورتها كأكثر لاعبات الحقبة الراهنة اتساقاً في المواعيد الكبرى، رغم خسارتها نهائيي أستراليا ورولان غاروس هذا الموسم، قبل أن تستعيد زخمها وتُنجز دفاعاً تاريخياً عن لقبها في نيويورك.







