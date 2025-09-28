الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار
A-
A+

التنس

2025-09-28 | 02:29
سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار

عزّزت آريانا سابالينكا مكانتها بين نجمات التنس

عزّزت آريانا سابالينكا مكانتها بين نجمات التنس بتتويجها بلقب دورة أميركا المفتوحة  - فلاشينغ ميدوز، على حساب الأميركية أماندا أنيسيموفا (٦-٣ و٧-٦)، لتحصد رابع ألقابها الكبرى، وتصبح أول لاعبة تدافع بنجاح عن لقبها في نيويورك منذ سيرينا ويليامز عام 2014.
ورفعت البيلاروسية حصيلتها في الجراند سلام إلى: أستراليا المفتوحة 2023 و2024، وأميركا المفتوحة 2024 و2025، مع حفاظها على صدارة التصنيف العالمي عقب النهائي، كما سجّلت انتصارها المئوي في القرعة الرئيسية للبطولات الكبرى خلال مشوارها في فلاشينغ ميدوز هذا العام، في مؤشر إلى ثباتها الذهني وتطوّرها التكتيكي على الملاعب الصلبة.
ويمنح هذا التتويج بعداً إضافياً لسلسلة لافتة، حيث لم تخسر سابالينكا في أي مجموعتين نظيفتين في البطولات الكبرى منذ عام 2020، حين ودّعت من الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز أمام فيكتوريا أزارينكا ما يبرز قدرتها على انتزاع مجموعة على الأقل حتى في أسوأ أيامها.
بهذا النسق، تواصل المصنّفة الأولى عالمياً تثبيت صورتها كأكثر لاعبات الحقبة الراهنة اتساقاً في المواعيد الكبرى، رغم خسارتها نهائيي أستراليا ورولان غاروس هذا الموسم، قبل أن تستعيد زخمها وتُنجز دفاعاً تاريخياً عن لقبها في نيويورك.



مقالات ذات صلة

أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها
2025-09-07

أريانا سابالينكا تكتب صفحة جديدة في تاريخها

فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل
2025-09-09

فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل

صور - آريانا سابالينكا تفاجئ متابعيها بصورة عارية
2025-08-08

صور - آريانا سابالينكا تفاجئ متابعيها بصورة عارية

سابالينكا تحقق إنجازات جديدة تضعها في مصاف الكبار

رياضة

التنس

آريانا سابالينكا

دورة أميركا المفتوحة

فلاشينغ ميدوز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

اقرأ ايضا في التنس

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
2025-09-27

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

2025-09-27

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

ثمنها 1.5 مليون دولار: فيدرر يعرض "رولكس دايتونا" أمام ألكاراز
2025-09-23

ثمنها 1.5 مليون دولار: فيدرر يعرض "رولكس دايتونا" أمام ألكاراز

خطف روجر فيدرر الأضواء خارج الملعب خلال لافر كاب

2025-09-23

ثمنها 1.5 مليون دولار: فيدرر يعرض "رولكس دايتونا" أمام ألكاراز

خطف روجر فيدرر الأضواء خارج الملعب خلال لافر كاب

فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل
2025-09-09

فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل

توجت بلقبها الرابع في بطولات الغراند سلام

2025-09-09

فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل

توجت بلقبها الرابع في بطولات الغراند سلام

اخترنا لك
بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
2025-09-27
ثمنها 1.5 مليون دولار: فيدرر يعرض "رولكس دايتونا" أمام ألكاراز
2025-09-23
فيديو – احتفال آريانا سابالينكا ترند على وسائل التواصل
2025-09-09
فيديو - ترامب يتسبب بفوضى في نهائي فلاشينغ ميدوز
2025-09-08

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025