ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس

حقّق الإسباني إنجازا جديدا في مسيرته الصاعدة

حقّق الإسباني إنجازا جديدا في مسيرته الصاعدة، بعدما حسم رسميا صدارة التصنيف العالمي في نهاية موسم التنس للعام 2025، للمرّة الثانية في تاريخه، وهو في الثانية والعشرين فقط من عمره.

وضمن ألكاراز المركز الأوّل بعد تحقيق ثلاث انتصارات متتالية في دور بالبطولة الختامية لموسم رابطة محترفي التنس في مدينة ، قبل أن يتسلّم كأس اللاعب الأوّل في في احتفال رسمي أقيم داخل الملعب.

الإسباني الشاب أصبح أصغر لاعب يختتم موسمين مختلفين في صدارة التصنيف، بعدما كان قد أحرز إنجازه الأول عام 2022 وهو في التاسعة عشرة، ليكرّس نفسه لاعب الجيل الجديد الأبرز بعد تراجع حضور الثلاثي التاريخي نادال وديوكوفيتش وفيديرر.

وعبّر اللاعب عن امتنانه لعائلته وفريق عمله، مؤكّدا أنّ الوصول إلى هذه المرتبة "رحلة جماعيّة" أكثر مما هو مجرّد إنجاز فردي، وأنّ الحفاظ على القمة يتطلّب استمرار التطوّر الذهني والبدني.

إنجاز تورينو يعيد رسم خريطة المنافسة في مواسم التنس المقبلة، ويعطي مؤشّرا واضحا على أنّ ألكاراز يرسّخ مكانته كوريث شرعي لعرش اللعبة في السنوات المقبلة.





