ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس

ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس
التنس

2025-11-15 | 02:41
ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس

حقّق الإسباني كارلوس ألكاراز إنجازا جديدا في مسيرته الصاعدة

حقّق الإسباني كارلوس ألكاراز إنجازا جديدا في مسيرته الصاعدة، بعدما حسم رسميا صدارة التصنيف العالمي في نهاية موسم التنس للعام 2025، للمرّة الثانية في تاريخه، وهو في الثانية والعشرين فقط من عمره.
وضمن ألكاراز المركز الأوّل بعد تحقيق ثلاث انتصارات متتالية في دور المجموعات بالبطولة الختامية لموسم رابطة محترفي التنس في مدينة تورينو الإيطالية، قبل أن يتسلّم كأس اللاعب الأوّل في العالم في احتفال رسمي أقيم داخل الملعب.
الإسباني الشاب أصبح أصغر لاعب يختتم موسمين مختلفين في صدارة التصنيف، بعدما كان قد أحرز إنجازه الأول عام 2022 وهو في التاسعة عشرة، ليكرّس نفسه لاعب الجيل الجديد الأبرز بعد تراجع حضور الثلاثي التاريخي نادال وديوكوفيتش وفيديرر.
وعبّر اللاعب عن امتنانه لعائلته وفريق عمله، مؤكّدا أنّ الوصول إلى هذه المرتبة "رحلة جماعيّة" أكثر مما هو مجرّد إنجاز فردي، وأنّ الحفاظ على القمة يتطلّب استمرار التطوّر الذهني والبدني. 
إنجاز تورينو يعيد رسم خريطة المنافسة في مواسم التنس المقبلة، ويعطي مؤشّرا واضحا على أنّ ألكاراز يرسّخ مكانته كوريث شرعي لعرش اللعبة في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

رونالدو يتربّع على عرش إنستغرام متفوّقًا على نجوم الفن والرياضة
2025-10-07

رونالدو يتربّع على عرش إنستغرام متفوّقًا على نجوم الفن والرياضة

دافيد بيكهام على عرش سالفورد
2025-09-28

دافيد بيكهام على عرش سالفورد

إحصاءات أرسنال هذا الموسم لا تُصدّق
2025-11-03

إحصاءات أرسنال هذا الموسم لا تُصدّق

فيديو - مؤشرات لتراجع برشلونة هذا الموسم
2025-10-31

فيديو - مؤشرات لتراجع برشلونة هذا الموسم

ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس

رياضة

التنس

كارلوس ألكاراز

نادال

ديوكوفيتش

فيديرر

المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات

اقرأ ايضا في التنس

المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات
2025-11-06

المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات

تحتضن مدينة دبي مواجهة استعراضية في التنس

2025-11-06

المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات

تحتضن مدينة دبي مواجهة استعراضية في التنس

توقعات كارلوس ألكاراز بشأن الكلاسيكو أصابت بدقة
2025-10-26

توقعات كارلوس ألكاراز بشأن الكلاسيكو أصابت بدقة

صحّت توّقعات المصنف الأول في العالم في التنس

2025-10-26

توقعات كارلوس ألكاراز بشأن الكلاسيكو أصابت بدقة

صحّت توّقعات المصنف الأول في العالم في التنس

199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس
2025-10-15

199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس

سجّلت رياصة التنس رقما قياسيا فريدا

2025-10-15

199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس

سجّلت رياصة التنس رقما قياسيا فريدا

المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات
2025-11-06
توقعات كارلوس ألكاراز بشأن الكلاسيكو أصابت بدقة
2025-10-26
199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس
2025-10-15
ليو يُكرر مشهد "الملك" بعد 45 عاماً
2025-10-15

