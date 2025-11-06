الأخبار
المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات
التنس

2025-11-06 | 01:23
المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات

تحتضن مدينة دبي مواجهة استعراضية في التنس

تحتضن مدينة دبي في 28 كانون الأول - ديسمبر المقبل، مواجهة استعراضية في التنس، تجمع البيلاروسية المصنفة الأولى عالميا أريانا سابالينكا والأسترالي المشاكس نيك كيريوس.
وتعيد هذه المباراة إلى الأذهان تلك المباراة التاريخية التي جمعت في العام 1973، بيلي جين كينغ وبوبي ريغز، لتأتي بعد أكثر من نصف قرن على المواجهة التي شكلت لحظة فارقة في تاريخ اللعبة.
وقالت سابالينكا "أكنُّ احتراما كبيرا لبيلي جين كينغ وما قدمته لتنس السيدات، وأشعر بالفخر لتمثيل اللعبة النسائية والمشاركة في هذه النسخة المعاصرة من المباراة الشهيرة بين الجنسين".
وتابعت "لدي احترام كبير لنيك كيريوس وموهبته، لكن ليكن واضحا أنني مستعدة لتقديم أفضل ما لديّ، واتطلع لتقديم عرض مذهل للجماهير داخل كوكا كولا أرينا".
ورد كيريوس على التحدي قائلا "حين تتحداك المصنفة الأولى عالميا، لا يمكن إلا أن تلبي النداء، أريانا لاعبة أسطورية وبطلة حقيقية، لكنني لم أتراجع يوماً أمام أي تحد، وأنا لست هنا فقط للعب مباراة، بل لأمتع الجمهور بعرض ترفيهي فريد، سأشعل الأجواء في كوكا كولا أرينا".


