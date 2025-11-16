نجوم التنس يطالبون بإصلاح جذري لكأس ديفيس

تصاعدت نبرة المطالبة بتغيير صيغة بطولة كأس

تصاعدت نبرة المطالبة بتغيير صيغة بطولة كأس ، بعدما دعا عدد من أبرز نجوم التنس في ، يتقدّمهم الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، إلى إعادة النظر في النظام الحالي للمسابقة والعودة إلى طابعها التاريخي بالمواجهات داخل وخارج .

وجاءت هذه الدعوات على هامش بطولة كأس الأساتذة (ATP Finals) في ، حيث نقلت وكالة " " انتقادات اللاعبين للشكل المعتمد منذ 2019، والقائم على نهائيات مجمّعة في مدينة واحدة.

النجوم المعبّرون عن هذا الموقف شدّدوا على أنّ ازدحام الروزنامة وصعوبة التوفيق بين بطولات الـATP وصيغة كأس ديفيس الحالية يحدّان من قدرة أفضل اللاعبين على تمثيل منتخباتهم بانتظام، ويُضعفان الهوية الخاصة للبطولة التي عُرفت تاريخيًا بلقب " للتنس".

وأشاروا إلى أنّ توالي الأدوار في فترة قصيرة بعد نهاية الموسم يزيد مخاطر الإرهاق والإصابات، ويجعل كثيرين يفضّلون الانسحاب أو تقليص مشاركاتهم الدولية.

من جانبه، أبدى اللاعبين المحترفين أندريا غاودنزي تفهّمًا لمطالب التغيير، مؤكدًا ضرورة إيجاد صيغة توازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي للبطولة ومتطلبات الشركاء التجاريين.

ويرجّح مراقبون أن يتحوّل الملف في الفترة المقبلة إلى تفاوضي بين رابطة اللاعبين المحترفين والاتحاد الدولي للتنس في اتجاه إصلاحات قد تعيد إلى كأس ديفيس جزءًا كبيرًا من بريقها التقليدي.





