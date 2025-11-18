نهائي أبطال التنس يحطّم أرقام إيطاليا

عاجل
الرئيس عون: الأمن الذي نريده اليوم ليس مؤقتاً بل مستدام
الرئيس عون: الأمن الذي نريده اليوم ليس مؤقتاً بل مستدام
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1": بدأنا مسار إصلاحات وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونؤكد انفتاح لبنان على المجتمع العربي
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1": بدأنا مسار إصلاحات وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونؤكد انفتاح لبنان على المجتمع العربي
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
البقاع
15 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
21 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
19 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نهائي أبطال التنس يحطّم أرقام إيطاليا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نهائي أبطال التنس يحطّم أرقام إيطاليا
A-
A+

التنس

2025-11-18 | 00:52
نهائي أبطال التنس يحطّم أرقام إيطاليا

رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ التلفزيون الإيطالي

سجّل نهائي البطولة الختامية لموسم التنس بين الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في تاريخ التلفزيون الإيطالي، بعدما بات أكثر مباراة تنس مشاهدة على الإطلاق في البلاد.
وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن منظّمي البطولة، جذب النهائي الذي أُقيم في تورينو أكثر من 6.7 ملايين مشاهد عبر القنوات التلفزيونيّة التقليديّة، فيما تجاوز إجمالي المتابعة، شاملاً المنصّات الرقمية وخدمات البثّ، حاجز 7.008 ملايين مشاهد، ليتفوّق على الرقم القياسي السابق البالغ 6.6 ملايين، والمسجّل خلال نهائي 2023 الذي جمع أيضًا سينر بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
المباراة نفسها جاءت على قدر الضجّة المحيطة بها، إذ نجح سينر، المدعوم بجماهير بلاده في إنالبي أرينا، في التفوّق على المصنّف الأول عالميًّا ألكاراز بمجموعتين متتاليتين (٧-٦ و٧-٥)، محافظًا على لقبه في البطولة للموسم الثاني تواليًا، بعدما أنهى مشواره دون خسارة أي مجموعة.
هذا الانفجار في نسب المشاهدة يعكس المكانة التي بات يحتلّها سينر كأيقونة رياضية وطنية، ويترجم في الوقت نفسه الطفرة التي يعيشها التنس الإيطالي على مستوى النتائج والجماهيرية مع بروز أسماء أخرى على الساحة الدولية.



مقالات ذات صلة

سعر الذهب يُحطّم رقماً قياسيّاً
2025-10-08

سعر الذهب يُحطّم رقماً قياسيّاً

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
2025-09-08

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق
2025-08-30

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق

فيديو - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
2025-10-11

فيديو - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

نهائي أبطال التنس يحطّم أرقام إيطاليا

رياضة

التنس

يانيك سينر

كارلوس ألكاراز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجوم التنس يطالبون بإصلاح جذري لكأس ديفيس

اقرأ ايضا في التنس

نجوم التنس يطالبون بإصلاح جذري لكأس ديفيس
2025-11-16

نجوم التنس يطالبون بإصلاح جذري لكأس ديفيس

تصاعدت نبرة المطالبة بتغيير صيغة بطولة كأس ديفيس

2025-11-16

نجوم التنس يطالبون بإصلاح جذري لكأس ديفيس

تصاعدت نبرة المطالبة بتغيير صيغة بطولة كأس ديفيس

ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس
2025-11-15

ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس

حقّق الإسباني كارلوس ألكاراز إنجازا جديدا في مسيرته الصاعدة

2025-11-15

ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس

حقّق الإسباني كارلوس ألكاراز إنجازا جديدا في مسيرته الصاعدة

المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات
2025-11-06

المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات

تحتضن مدينة دبي مواجهة استعراضية في التنس

2025-11-06

المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات

تحتضن مدينة دبي مواجهة استعراضية في التنس

اخترنا لك
نجوم التنس يطالبون بإصلاح جذري لكأس ديفيس
2025-11-16
ألكاراز ينهي الموسم متربّعاً على عرش التنس
2025-11-15
المواجهة الثانية في تاريخ التنس بين الرجال والسيدات
2025-11-06
توقعات كارلوس ألكاراز بشأن الكلاسيكو أصابت بدقة
2025-10-26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025