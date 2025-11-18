نهائي أبطال التنس يحطّم أرقام إيطاليا

رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ التلفزيون

سجّل نهائي البطولة الختامية لموسم التنس بين يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في تاريخ التلفزيون الإيطالي، بعدما بات أكثر مباراة تنس مشاهدة على الإطلاق في البلاد.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن منظّمي البطولة، جذب النهائي الذي أُقيم في تورينو أكثر من 6.7 ملايين مشاهد عبر القنوات التلفزيونيّة التقليديّة، فيما تجاوز إجمالي المتابعة، شاملاً المنصّات الرقمية وخدمات البثّ، حاجز 7.008 ملايين مشاهد، ليتفوّق على الرقم القياسي السابق البالغ 6.6 ملايين، والمسجّل خلال نهائي 2023 الذي جمع أيضًا سينر بالنجم الصربي ديوكوفيتش.

المباراة نفسها جاءت على قدر الضجّة المحيطة بها، إذ نجح سينر، المدعوم بجماهير بلاده في إنالبي أرينا، في التفوّق على المصنّف الأول عالميًّا ألكاراز بمجموعتين متتاليتين (٧-٦ و٧-٥)، محافظًا على لقبه في البطولة للموسم الثاني تواليًا، بعدما أنهى مشواره دون خسارة أي مجموعة.

هذا الانفجار في نسب المشاهدة يعكس المكانة التي بات يحتلّها سينر كأيقونة رياضية وطنية، ويترجم في الوقت نفسه الطفرة التي يعيشها التنس الإيطالي على مستوى النتائج والجماهيرية مع بروز أسماء أخرى على الساحة الدولية.







