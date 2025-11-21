فيدرر يخلَّد في قاعة مشاهير التنس

روجر فيدرر يدخل قاعة مشاهير اللعبة

أعلن للتنس وقاعة المشاهير في نيوبورت عن انتخاب السويسري روجر فيدرر ليدخل قاعة مشاهير اللعبة ضمن الفئة الرئيسية لعام 2026، وذلك في أول سنة يكون فيها مؤهَّلًا للانضمام، في اعتراف رسمي بإرث واحد من أعظم من لمس المضرب في التاريخ.

فيدرر، صاحب 20 لقبًا في بطولات الغراند سلام و103 ألقاب في الفردي و310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي، سيُحتفى به في حفل يقام بين 27 و29 آب/أغسطس 2026 في نيوبورت بالولايات المتحدة، إلى جانب الإعلامية الأميركية المخضرمة ماري كاريلو التي انتُخبت في فئة المساهمين تقديرًا لدورها في فتح الباب أمام المحلّلات والإعلاميّات في تغطية التنس عالميًا.

القرار يكرِّس نهاية رسمية لحقبة "الثلاثة الكبار" التي هيمن فيها فيدرر ورافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش على اللعبة لعقدين تقريبًا، لكنه في الوقت نفسه يربط بين الأجيال.

ففيدرر تلقى خبر انتخابه في السويسري للتنس، محاطًا بلاعبين ناشئين يعتبرونه نموذجًا يُحتذى، بهذا تصبح مسيرة " " الممتدّة من ألقاب ورولان غاروس إلى ميداليّات الأولمبياد جزءًا من ذاكرة التنس، لا من ذاكرة الجماهير فقط.





