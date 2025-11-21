فيدرر يخلَّد في قاعة مشاهير التنس

الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيدرر يخلَّد في قاعة مشاهير التنس

فيدرر يخلَّد في قاعة مشاهير التنس
التنس

2025-11-21 | 09:30
فيدرر يخلَّد في قاعة مشاهير التنس

روجر فيدرر يدخل قاعة مشاهير اللعبة

أعلن الاتحاد الدولي للتنس وقاعة المشاهير في نيوبورت عن انتخاب السويسري روجر فيدرر ليدخل قاعة مشاهير اللعبة ضمن الفئة الرئيسية لعام 2026، وذلك في أول سنة يكون فيها مؤهَّلًا للانضمام، في اعتراف رسمي بإرث واحد من أعظم من لمس المضرب في التاريخ. 
فيدرر، صاحب 20 لقبًا في بطولات الغراند سلام و103 ألقاب في الفردي و310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي، سيُحتفى به في حفل يقام بين 27 و29 آب/أغسطس 2026 في نيوبورت بالولايات المتحدة، إلى جانب الإعلامية الأميركية المخضرمة ماري كاريلو التي انتُخبت في فئة المساهمين تقديرًا لدورها في فتح الباب أمام المحلّلات والإعلاميّات في تغطية التنس عالميًا.
القرار يكرِّس نهاية رسمية لحقبة "الثلاثة الكبار" التي هيمن فيها فيدرر ورافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش على اللعبة لعقدين تقريبًا، لكنه في الوقت نفسه يربط بين الأجيال.
ففيدرر تلقى خبر انتخابه في مقر الاتحاد السويسري للتنس، محاطًا بلاعبين ناشئين يعتبرونه نموذجًا يُحتذى، بهذا تصبح مسيرة "المايسترو" الممتدّة من ألقاب ويمبلدون ورولان غاروس إلى ميداليّات الأولمبياد جزءًا من ذاكرة التنس، لا من ذاكرة الجماهير فقط.


مقالات ذات صلة

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي
2025-08-24

شارابوفا تدخل قاعة مشاهير التنس وسيرينا جعلتها تبكي

غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!
2025-09-10

غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!

المؤثر السوري مؤيد الحافظ يخوض تحدي أسئلة الجمهور: "في مشاهير أغبياء"
2025-11-09

المؤثر السوري مؤيد الحافظ يخوض تحدي أسئلة الجمهور: "في مشاهير أغبياء"

أحمد هاكان يهاجم مشاهير تركيا: تصرفاتهم كانت دليلًا على تعاطيهم
2025-10-10

أحمد هاكان يهاجم مشاهير تركيا: تصرفاتهم كانت دليلًا على تعاطيهم

رياضة

التنس

روجر فيدرر

رافاييل نادال

نوفاك ديوكوفيتش

