فيديو - نادال باكياً في ملعب فيليب شاترييه

Rafa Nadal’s reaction as a plaque of his footprint is unveiled on Court Philippe Chatrier says it all 🥹❤️ pic.twitter.com/H3OHgKqeTp — TNT Sports (@tntsports) December 24, 2025

شهد ملعب فيليب شاترييه لحظة مؤثرة عندما تم لوحة تضم بصمة قدم نجم التنس الإسباني رافايل نادال.اللاعب الإسباني بدا متأثرًا بشكل واضح، حيث جسدت ردة فعله مدى امتنانه وفخره بهذا التكريم المرموق في قلب .الحفل جذب جمهورًا كبيرًا من محبي نادال ومتابعي التنس، حيث عبّروا عن إعجابهم باللاعب وإنجازاته الكبيرة على مدار السنوات، خاصة في بطولة رولان غاروس التي تُعد منصة تاريخية لمسيرته، وخلدت اللوحة لحظة رمزية لتقدير موهبته وإسهاماته في رياضة التنس.هذا التكريم يؤكد مكانة رافا نادال كواحد من أعظم لاعبي التنس في التاريخ، ويُظهر الاحترام الكبير الذي يحظى به في المجتمع الرياضي الدولي، ليس فقط لإنجازاته داخل الملاعب، بل ولشخصيته المؤثرة خارجها.