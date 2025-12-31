تعرفوا على صاحب "أفضل وظيفة في عالم الرياضة"

وسط ضجيج الجماهير وصخب الكرات المتطايرة

وسط ضجيج الجماهير وصخب الكرات المتطايرة على أرض ، يجلس الفرنسي جويل بلان في مقعد لا يحظى به سوى القلّة، فهو ليس صحفيًا ولا مصورًا تلفزيونيًا، بل الرسّام الرسمي لبطولة ، وصاحب واحدة من أكثر الوظائف تفرّدًا في عالم الرياضة.

بلان لا يكتفي بمشاهدة المباريات، بل يوثّق أبرز اللحظات مباشرة بالفرشاة والألوان، يرسم حيًا أثناء استمرار النقاط وتفاعل الجماهير.

ومع تطوّر التكنولوجيا والوسائط الحديثة، لا يزال عمله يحظى باحترام كبير داخل الوسط الرياضي، إذ يرى كثيرون أن لوحاته تحمل روح اللحظة بطريقة لا يمكن للكاميرا التقاطها.

عدد من نجوم التنس يشترون لوحاته مقابل مبالغ كبيرة ليضعوها في منازلهم أو صالات الخاصة بهم، بينما تُعرض الأعمال الأكثر رمزية في متحف للتنس كجزء من ذاكرة البطولة.

وبين كل مباراة وأخرى، يواصل جويل بلان عمله بشغف كبير، محتفظًا بمكانه المميز في رولان غاروس، مؤكدًا أن الفن يمكن أن يكون جزءًا أصيلًا من الرياضة، وأن بعض الصور تُرسم بالألوان قبل أن تُلتقط بالعدسات.









