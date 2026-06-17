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انجاز النجمة البولندية في باريس يقودها إلى ويمبلدون

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انجاز النجمة البولندية في باريس يقودها إلى ويمبلدون
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التنس

2026-06-17 | 00:10
انجاز النجمة البولندية في باريس يقودها إلى ويمبلدون

حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في الجدول الرئيسي لبطولة ويمبلدون

حصلت البولندية مايا خفالينسكا على بطاقة دعوة للمشاركة في الجدول الرئيسي لبطولة ويمبلدون 2026، بعد أسابيع قليلة من مشوارها التاريخي في رولان غاروس.
وجاء قرار منظمي ويمبلدون بعدما تحوّلت خفالينسكا إلى واحدة من أبرز قصص الموسم، إثر بلوغها نهائي بطولة فرنسا المفتوحة قادمة من التصفيات، لتصبح أول لاعبة متأهلة من الأدوار التمهيدية تصل إلى نهائي رولان غاروس في العصر المفتوح.
وكانت اللاعبة البولندية، المصنفة خارج المراكز المتقدمة قبل انطلاق البطولة، قد حققت قفزة كبيرة في التصنيف العالمي بعد إنجازها في باريس، حيث وصلت إلى المركز 21 عالميًا، لكنها لم تكن تملك مقعدًا مباشرًا في ويمبلدون بسبب اعتماد لوائح القبول على التصنيف السابق لفترة تألقها في رولان غاروس.
وبهذه الدعوة، سوف تتجنب خفالينسكا خوض التصفيات، وتدخل مباشرة إلى القرعة الرئيسية للبطولة العشبية الأعرق في العالم، في خطوة اعتبرها كثيرون مكافأة منطقية لمسيرتها الاستثنائية في باريس.
وتنطلق بطولة ويمبلدون في 29 حزيران - يونيو، وسط ترقّب لمشاركة اللاعبة البولندية بعد التحوّل الكبير في مسيرتها خلال الأسابيع الأخيرة.



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مايا خفالينسكا

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