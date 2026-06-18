فيديو - ميسي حاضر حتى على عدسة التنس

وجّه لاعب التنس الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو تحية لافتة إلى ليونيل ميسي
، بعدما كتب على عدسة الكاميرا عبارة “Messi ♾️”، أي "ميسي للأبد" عقب فوزه في بطولة ATP 500 Queen’s.
وجاءت هذه اللقطة بعد تألق ميسي مع منتخب بلاده وتسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر
، في مشهد
عكس المكانة الخاصة التي يحظى بها قائد “التانغو” لدى الرياضيين الأرجنتينيين، حتى خارج ملاعب كرة القدم
.
واختار لاعب التنس الأرجنتيني التعبير عن
تقديره لميسي من خلال تقليد معروف في بطولات التنس، حيث يوقّع اللاعبون على عدسة الكاميرا بعد الانتصارات، لكنه حوّل هذه اللحظة إلى رسالة رمزية حملت اسم البرغوت وعلامة اللانهاية.