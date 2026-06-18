فيديو - ميسي حاضر حتى على عدسة التنس

Argentine tennis player Fran Cerundolo signed Messi’s name on a Camera lens after his victory:



“Messi ♾️”



This comes after Messi’s hattrick ❤️🇦🇷

pic.twitter.com/5bVU6pI35X — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 17, 2026

وجّه لاعب التنس الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو تحية لافتة إلى ، بعدما كتب على عدسة الكاميرا عبارة “Messi ♾️”، أي "ميسي للأبد" عقب فوزه في بطولة ATP 500 Queen’s.وجاءت هذه اللقطة بعد تألق ميسي مع منتخب بلاده وتسجيله ثلاثية في مرمى ، في عكس المكانة الخاصة التي يحظى بها قائد “التانغو” لدى الرياضيين الأرجنتينيين، حتى خارج ملاعب .واختار لاعب التنس الأرجنتيني تقديره لميسي من خلال تقليد معروف في بطولات التنس، حيث يوقّع اللاعبون على عدسة الكاميرا بعد الانتصارات، لكنه حوّل هذه اللحظة إلى رسالة رمزية حملت اسم البرغوت وعلامة اللانهاية.