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فيديو - احتفال عائلي لنجم التنس

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فيديو - احتفال عائلي لنجم التنس
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التنس

2026-06-19 | 05:06
فيديو - احتفال عائلي لنجم التنس

في مناسبة عائلية كبيرة شهدت حضورًا لافتًا

احتفل نوفاك ديوكوفيتش بعيد ميلاد زوجته يلينا الأربعين، في مناسبة عائلية كبيرة شهدت حضورًا لافتًا وأجواء مميزة.
وشهد الحفل عرضًا للألعاب النارية، كما ظهر ديوكوفيتش وهو يرقص ويحتفل إلى جانب زوجته، في لقطة خطفت اهتمام متابعي النجم الصربي خارج ملاعب التنس. 
وتُعد يلينا ديوكوفيتش من أبرز الوجوه الحاضرة في مسيرة اللاعب الصربي، إذ رافقته في محطات عديدة من مشواره، إلى جانب دورها في مؤسسة نوفاك ديوكوفيتش، التي تعمل في مجال دعم تعليم الأطفال في سن مبكرة. 
وجاء الاحتفال بعيدًا عن أجواء المنافسات، ليقدّم جانبًا شخصيًا من حياة ديوكوفيتش، الذي اعتاد مشاركة لحظات عائلية محدودة مع متابعيه.


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