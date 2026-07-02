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فيديو - مزحة ديوكوفيتش تُربك فتاة ويمبلدون

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فيديو - مزحة ديوكوفيتش تُربك فتاة ويمبلدون
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التنس

2026-07-02 | 09:55
فيديو - مزحة ديوكوفيتش تُربك فتاة ويمبلدون

خطف نوفاك ديوكوفيتش لقطة طريفة خلال مباراته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس

خطف نوفاك ديوكوفيتش لقطة طريفة خلال مباراته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، بعدما مازح فتاة من طاقم الملعب كانت تساعده في تعديل شريط لاصق على قميصه.
وخلال إحدى فترات التوقف، وبينما كانت الفتاة تقصّ جزءًا من الشريط، تظاهر ديوكوفيتش بأنّ المقص أصابه، فبدت عليها علامات الارتباك للحظات قبل أن يتّضح أنّ الأمر لم يكن سوى مزحة من اللاعب الصربي، لينتهي الموقف بابتسامة من الطرفين، قبل أن يعود ديوكوفيتش لمتابعة المباراة.
وجاءت اللقطة في أمسية مريحة نسبيًا لديوكوفيتش على العشب اللندني، إذ حسم مواجهته أمام تسيتسيباس بثلاث مجموعات دون رد، بواقع (6-3) و(6-4) و(6-2)، ليبلغ الدور الثالث من البطولة، حيث ينتظره الفرنسي آرثر ريندركنيش.
وبعد اللقاء، عاد ديوكوفيتش إلى الموقف بروح مرحة، قائلًا إنه يعتذر إذا كان قد أخاف الفتاة، معتبرًا أنّ المزحة ربما لم تنجح كما أراد، وأضاف أن مثل هذه اللحظات قد تحدث عندما يكون اللاعب متقدمًا بمجموعتين، وفي وقت كان فيه تسيتسيباس قد غادر الملعب لتبديل ملابسه.
 

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