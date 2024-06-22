فنانة لبنانيّة شابة حامل بطفلها الأوّل... شاهدوا كيف أعلنت الخبر

وفي التفاصيل، نشرت جوي هاني فيديو على حسابها الرسمي عبر انستغرام، وكشفت فيه عن حملها، وعن جنس جنينها.
وأشارت هاني إلى أنّها ستُرزق بطفلة، وقالت وزوجها إلى جانبها: "سنُصبح 3
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A post shared by Joy Hani | جوي هاني (@joy.hani)
".
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في هذه الحلقة من برنامج "كتاب الشهرة" على قناة الجديد، النجمة السورية سلمى المصري.
تاثرت تاليا ابنة الفنان المصري تامر حسني بعد تعرض والدها للخطر خلال حفله الأخير، ونشرت مقطع فيديو من حفل والدها الذي قام فيه بالطيران معلقًا بالأحبال ليصل إلى كل جمهوره، ووجهت من خلاله رسالة له لتعبر عن إعجابها الكبير بكل ما يفعله.
عارض الفنان المصري تامر عاشور التسريبات التي أطلقها زميله حسام حبيب بشأن أهل الفنانة الشهيرة شيرين عبد الوهاب، نافيا اياها.