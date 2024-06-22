فنانة لبنانيّة شابة حامل بطفلها الأوّل... شاهدوا كيف أعلنت الخبر

وفي التفاصيل، نشرت جوي هاني فيديو على حسابها الرسمي عبر انستغرام، وكشفت فيه عن حملها، وعن جنس جنينها.

وأشارت هاني إلى أنّها ستُرزق بطفلة، وقالت وزوجها إلى جانبها: "سنُصبح 3

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A post shared by Joy Hani | جوي هاني (@joy.hani)



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