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فنانة لبنانيّة شابة حامل بطفلها الأوّل... شاهدوا كيف أعلنت الخبر
فنانة لبنانيّة شابة حامل بطفلها الأوّل... شاهدوا كيف أعلنت الخبر
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فنانة لبنانيّة شابة حامل بطفلها الأوّل... شاهدوا كيف أعلنت الخبر

فن

2024-06-22 | 08:17
فنانة لبنانيّة شابة حامل بطفلها الأوّل... شاهدوا كيف أعلنت الخبر
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Aljadeed
فنانة لبنانيّة شابة حامل بطفلها الأوّل... شاهدوا كيف أعلنت الخبر

اعلنت الممثلة اللبنانية جوي هاني أنّها حامل بطفلها الأوّل.

وفي التفاصيل، نشرت جوي هاني فيديو على حسابها الرسمي عبر انستغرام، وكشفت فيه عن حملها، وعن جنس جنينها.

 

 وأشارت هاني إلى أنّها ستُرزق بطفلة، وقالت وزوجها إلى جانبها: "سنُصبح 3

A post shared by Joy Hani | جوي هاني (@joy.hani)


".

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