وسام بريدي يفاجئ زوجته ريم السعيدي بعيد ميلادها مع ابنتيه

فاجأ الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي وإبنتيه صوفيا وبيلا ماريا، والدتهما عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بمناسبة عيد ميلادها الـ 38 محضرين لها أجواء جميلة وسعيدة للغاية.

وفي التفاصيل، شارك وسام بريدي الجمهور مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر انستغرام، وثق من خلاله المفاجئة التي حضرها لها برفقة إبنتهما في المنزل ، ولفتت ابنتيه أنظار الجمهور.

كما حضر وسام حفل آخر لـ زوجته ريم برفقة الأصدقاء، وقد بدت علامات الفرح واضحة عليها، وعلق: "العمر كلو رمروم، ملكة عيد ميلادها".

ووثق الفيديو في آخره لحظة توجه وسام بردي إلى زوجته ريم وقبلها بطريقة رومانسية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، وانهالت التعليقات المهنئة لـ ريم السعيدي بمناسبة عيد ميلادها على الشكل التالي: " العمر كلووو رمروم".