ماغي بو غصن تساند كندة علوش: تجربة صعبة بس رح تمرق.. والأخيرة ترد

تحدث الممثل السوري باسم ياخور، لأول مرة، عن الجدل الذي أثاره بالتصريح عن مشكلة الدراما اللبنانية وغياب واقع الشعب اللبناني عنها، والذي لاقى ردود فعل متباينة بين مؤيدة ورافضة، حيث كان من أبرز المعلقين الممثلة اللبنانيّة رندة كعدي، التي لم تؤيد تصريحات باسم، حيث قالت في تصريح خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين: "لا يمكنه أن يقول، أين اللبناني في الدراما اللبنانية؟".

