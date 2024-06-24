ماغي بو غصن تساند كندة علوش: تجربة صعبة بس رح تمرق.. والأخيرة ترد
بعد أن أعلنت الممثلة السورية كندة علوش إصابتها بمرض سرطان الثدي، نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، أبدت من خلالها دعمها لـ كندة.
وفي التفاصيل، قالت ماغي: "كوني قوية وقدّ الحمل كندة.. تجربة صعبة بس رح تمرق انشالله على خير وسلامة بأسرع وقت.. إرادتك هيّي الأساس وانتي قوية وحلوة من جوا ومن برا.. كل الحب".
من جهتها، أعادت كندة علوش نشر تغريدة ماغي، وأرفقتها بالتعليق التالي: "حبيبتي يا ماغي شكراً لكلامك الحلو المحب".