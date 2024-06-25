نقل شقيقة الملك تشارلز إلى المستشفى وهذه حالتها الصحية

ووفق موقع "ديلي ميل البريطاني"، كانت شقيقة الملك تشارلز الثالث، والبالغة من العمر 73 عامًا، تستمتع بنزهة مسائية مع خيولها في مكان قريب من عقارها جاتكومب بارك في مقاطعة غلوسترشير، مساء أمس الأحد، حينما وقع الحادث.ووصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث تلقت الأميرة العلاج المناسب قبل نقلها إلى مستشفى ساوثميد في بريستول، لوضعها تحت المراقبة، وإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة.ويُقال إن الأميرة، الفارسة الحائزة الميدالية الأولمبية، أصيبت بجروح طفيفة في الرأس، إذ يعتقد فريقها الطبي أنها إما تعرضت لضربة من رأس الحصان أو ساقيه.