زواج اليسا من حبيبها في ايطاليا نهاية العام؟

وكشفت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار الفن والمشاهير الخبر عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، اذ كتبت: "في خبر حصري سيثير دهشة وسعادة جمهورها، يُتوقع أن تدخل الفنانة اللبنانية إليسا القفص الذهبي قبل نهاية العام الجاري".

وأضافت شربليتا: "مصادر مقربة من النجمة أكدت أن حبيبها، الذي يعشقها ويحترمها بشدة، قد قرر أن يكون دائماً بجانبها وسنداً لها في كافة مراحل حياتها، اليسا التي تعشق حبيبها بنفس القدر تجد فيه الشخص الذي يحب جنونها وبساطتها ويرى فيها إنسانة عادية وليست مجرد نجمة يتسابق الجميع للوصول إليها من أجل مكاسب شخصية".

وتابعت شربليتا: "هذا الحب الكبير والمتبادل بين الطرفين جعل منهما نموذجاً رائعاً للعلاقات العاطفية الصحية ومن المرجح أن يُعقد حفل الزفاف في إيطاليا، البلد الذي يعكس الرومانسية والأجواء الساحرة، مما يجعله المكان المثالي لإقامة هذا الحدث السعيد".

واختتمت شربليتا: "جمهور اليسا يتمنى لها حياة مليئة بالسعادة والحب، وقد عبر الكثيرون منهم عن فرحتهم الكبيرة بهذا الخبر المنتظر، الأجواء المحيطة بهذا الحدث تعد بأن يكون حفل الزفاف أحد أجمل المناسبات لهذا العام، حيث يتوج حب اليسا وحبيبها برابط الزواج الأبدي".