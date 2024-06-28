ما حقيقة ارتباط مي عز الدين بممثل مصري شهير؟
حلّ الفنان أحمد هارون، ضيفاً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، حيث تحدث عن الأخبار التي انتشرت حول ارتباطه بالفنانة مي عز الدين، كما تطرق الى أزمته مع فيلم "سهر الليالي"، من بطولة أحمد حلمي وشريف منير ومنى زكي وحنان ترك.
وقال هارون إن مي عز الدين أخت عزيزة له، وأنه يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، مشيراً إلى أن صداقتهما لا تزال مستمرة الى اليوم، ويتواصلان بشكل دائم.
وأضاف أن مي كانت مرِحة جداً أثناء تصوير فيلم "فرح"، كما قدّمت بطولات قبل ذلك مع محمد فؤاد في فيلم "رحلة حب"، فكانت تبادر بالكلام لتذويب الجليد وخلق كيمياء بينهما أثناء التصوير، قائلًا: "لو كان في أي كلام أو شائعات عن وجود علاقة بيننا بناء على تعاملنا في الفيلم، فهذا غير حقيقي طبعاً".