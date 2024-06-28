ما حقيقة ارتباط مي عز الدين بممثل مصري شهير؟

وقال هارون إن مي عز الدين أخت عزيزة له، وأنه يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، مشيراً إلى أن صداقتهما لا تزال مستمرة الى اليوم، ويتواصلان بشكل دائم.وأضاف أن مي كانت مرِحة جداً أثناء تصوير فيلم "فرح"، كما قدّمت بطولات قبل ذلك مع محمد فؤاد في فيلم "رحلة حب"، فكانت تبادر بالكلام لتذويب الجليد وخلق كيمياء بينهما أثناء التصوير، قائلًا: "لو كان في أي كلام أو شائعات عن وجود علاقة بيننا بناء على تعاملنا في الفيلم، فهذا غير حقيقي طبعاً".