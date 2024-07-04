أحلام تكشف حقيقة خلافها مع أصالة .. اليكم ما قالته
ردت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، على توقعات بعض المتابعين حول خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري، بعد جدل تشابه لحن أغنيتها “صوت الأنا” و”بتسألني” للأخيرة.
وقالت أحلام، مساء الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على منصة “أكس”: تبي محتوى اكتب فقط اسمي أحلام أكبر محتوى ليه أصالة ملحنة أقول لكم ارتفعت نسبة الغباء محد يصدقني وأنا وأصالة وأنغام نموت في بعض خوات طول العمر وانتوا ني ني، حرة ما في مشاكل انقهروا انقهروا، وكل شخص يكتب عن لسان حاله. واصلاً حتى صوت الأنا بخليها تغنيها وانتوا خلكم بحسرتكم مقهورين مني ومن وأصالة وأنغام.