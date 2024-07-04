أحلام تكشف حقيقة خلافها مع أصالة .. اليكم ما قالته

ردت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، على توقعات بعض المتابعين حول خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري، بعد جدل تشابه لحن أغنيتها “صوت الأنا” و”بتسألني” للأخيرة.