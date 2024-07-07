تفاصيل جديدة عن استدعاء حسام حبيب بعد مشاجرته مع شيرين عبد الوهاب.. ماذا حصل معه ؟
عادت قضية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب الى الواجهة من جديد بعد تحريرها محضراً ضده، اتهمته باحتجازها والاعتداء عليها وإصابتها في رأسها وتراجعت عن إجراء الصلح مع حبيب بعد أن خرج في تصريحات صحفية عدة أدانها فيها.
وفي التفاصيل، أفاد موقع "القاهرة 24" أن حسام حبيب غادر صباح اليوم مقر جهات التحقيق بعد الاستماع لأقواله في اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب له بالاعتداء عليها.
ومثل حسام أمام جهات التحقيق بالقاهرة، للإدلاء بأقواله في اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال محضر بقسم الشرطة بالتعدي عليها بالضرب داخل ستوديو بالتجمع الخامس والتسبب في اذيتها.
وكانت قد اصطحبت جهات التحقيق الفنان المصري حسام حبيب لمعاينة الاستوديو محل واقعة اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب له بالاعتداء عليها ، كما قررت استدعاء شيرين عبد الوهاب للاستماع إلى أقوالها في اتهامها لطليقها المطرب حسام حبيب بالتعدي عليها.