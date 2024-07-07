تفاصيل جديدة عن استدعاء حسام حبيب بعد مشاجرته مع شيرين عبد الوهاب.. ماذا حصل معه ؟



عادت قضية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب الى الواجهة من جديد بعد تحريرها محضراً ضده، اتهمته باحتجازها والاعتداء عليها وإصابتها في رأسها وتراجعت عن إجراء الصلح مع حبيب بعد أن خرج في تصريحات صحفية عدة أدانها فيها.