هذا العام، التشويق والمرح والفرح والإثارة "بنصّ جونيه"

مهرجان ليس كغيره.. مهرجان غيّر مفهوم المهرجانات في لبنان!

هو ظاهرة إيجابية في زمن شبه أسود نعيشه في لبنان للأسف…

"بنصّ جونيه" فكرة مميزة ومختلفة لها هوية ونكهة خاصة… لأننا مقتنعون بثقافة الفرح والحب والحياة.



فكرة جمعنا فيها كل شيء في جونيه…

وجمعنا كل لبنان بنصّ جونيه… يعني في قلب جونيه.

فكرة شعبية لكن راقية، بسيطة لكن حضارية، خفيفة لكن معبّرة وصائبة.



مهرجان جمع الثقافة والرياضة والفن بالضيافة، مهرجان جمع كل الأعمار كباراً وصغاراً كي يلتقوا معاً "بنصّ جونيه" التي ستتحوّل من عاصمة كسروان لتصبح عاصمة لبنان للسياحة والسهر والسحر والحب واللقاءات والموسيقى والفرح والضيافة والثقافة…



قُبلة الأنظار هذا الصيف، هي حتماً مدينة جونيه.

من ١١ إلى ٢٨ تموز ٢٠٢٤، قلب المدينة العريقة التي لطالما تميّزت بتُراثها و بطابعها الترفيهي والثقافي، سوف ينبض على إيقاع مفهوم مختلف للمهرجانات سيشكّل الحدث دون أدنى شكّ.



على امتداد ثمانية عشر يوماً، وبمبادرة من بلدية جونية وبالتعاون مع لجنة تجار جونية وكسروان الفتوح، ستتجلّى عاصمة كسروان بأبهى حللها لتستقطب كل لبنان، بسكانه ومغتربيه وسائحيه، مع مجموعة عريقة ومميزة من الفنانين لكافة الأعمار ابتداءً من الساعة السادسة مساءً ولغاية منتصف الليل.



شواطئ المدينة، شوارعها، أحياؤها ومراكزها المختلفة ستتأهّب لاستقبال الصغار والكبار والشباب، وكل من يرغب في عيش الترفيه والإثارة والتسلية بطريقة مختلفة.



عروض مسرحية، حفلات موسيقية ضخمة، ألعاب للأطفال، دراجات هوائية، ستاندات مأكولات في الشوارع، مسابقات طائرات مسيّرة، كرة سلة وبلياردو، وغيرها من النشاطات والعروض المبهرة ستكون بانتظار كل من اختار أن يمضي صيفاً مميزاً بعيداً عن المألوف.



هذا الصيف، الحدث هنا، ينبض "بنصّ جونيه".



كونوا "بنصّ الحدث"، كونوا بنص جونية!