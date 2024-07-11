هذا العام، التشويق والمرح والفرح والإثارة "بنصّ جونيه"

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب متابعيها.
تصالحت الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، بعد أن أدلى كل منهما بأقواله في تحقيقات النيابة التي أجريت لهما مساء الأربعاء بعد أن اتهمت الأولى الثاني بضربها واحتجازها وسرقتها، هو ما جعل حبيب يحرر محضرا ضدها بالكذب.
مازح الفنان المصري عمرو سعد، المغنية اللبنانية إليسا، في الحلقة الثانية من برنامج “بيت السعد” الذي يقدمه رفقة شقيقه الفنان أحمد سعد، بطلبه الزواج منها، حيث أكد لها حصوله على موافقة زوجته شيماء فوزي، مع وضع عدة شروط من الأخيرة، كان بينها بقاء عمرو وإليسا في منزلها.