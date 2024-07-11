اليسا تتلقى عرض زواج على الهواء .. وهذا ما قالته عن المساكنة

لكن إليسا، أبدت رفضها القاطع لحديث عمرو، مؤكدة عدم قبولها بناء سعادتها على حساب أي امرأة أُخرى، لكونها تُعد مناصرة لحقوقها، ومن المستحيل إقناعها بعكس ذلك، عدا عن أنها تتمتع “بالتميز”، ولا تقبل مشاركة أي امرأة أخرى بزوجها.

وأكدت إليسا مرورها بعلاقة حب مع رجل متزوج، حيث أخفى الأمر عليها في البداية، ثم صارحها بحقيقة زواجه، لتقرر بدورها “الرحيل” دون العودة بحسب تعبيرها.

وغفرت الزواج مرة ثانية للرجل الذي تُعاني زوجته من مرض “العقم” أي عدم إنجاب الأولاد، لأنه من حقّه رؤية أولاده يكبرون أمامه، ليجد الدعم والمساندة منهم فيما بعد.

وخلال حديثها، كشف إليسا مواصفات رجل أحلامها، حيث أبدت عدم ميلها إلى شكله الخارجي ومدى وسامته، بل “تُغرم” بالشاب الذي يتمتع “بكاريزما” تجذب جميع الحاضرين إليه أثناء حديثه.

ورفضت إليسا مصطلح “الحب من طرف واحد”، في الوقت الذي أكدت خلاله أن الشخص الذي يصل إلى مرحلة الوعي والكبر في السن، يستحيل أن يقع في غرام شخص آخر يعلم صعوبة الوصول إليه، ففي هذه الحالة يجب عليه التحكم في مشاعره.

وأكدت وقوعها في حب شخص آخر من طرفها فقط، أثناء صغر سنها، لتمر هذه التجربة بسرعة.

لم تمانع النجمة اللبنانية فكرة “المساكنة” بين أي ثنائي قبل زواجهما، رغم عدم خوضها لهذه التجربة طيلة أيام عمرها، حيث اعتبرت أنها “تقلل” من حالات الانفصال، وتكشف حقائق الثنائي أمام بعضهما.