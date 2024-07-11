مايا دياب تثير الجدل بفستان غريب الشكل

ونشرت مايا الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البساطة تصنع الجمال"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود.
وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بحبك كتير، غريبة بس جميلة، مذهلة، مايا أنتي سر الجمال، نجمة، كتير بقيتي جريئة".
يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و "تقلان" ، و "كلن قالولي".
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A post shared by Maya Diab (@mayadiab)
A post shared by Maya Diab (@mayadiab)
ردّ الفنان السوري الشامي على اتهام شاب له بسرقة حبيبته يوم زفافهما، بعدما انتشر فيديو الشاب بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
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