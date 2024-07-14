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مايا دياب تحسم حقيقة دخولها في علاقة غرامية وهذا ما كشفته
مايا دياب تحسم حقيقة دخولها في علاقة غرامية وهذا ما كشفته
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مايا دياب تحسم حقيقة دخولها في علاقة غرامية وهذا ما كشفته

فن

2024-07-14 | 07:21
مايا دياب تحسم حقيقة دخولها في علاقة غرامية وهذا ما كشفته
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Aljadeed
مايا دياب تحسم حقيقة دخولها في علاقة غرامية وهذا ما كشفته

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب محركات البحث والتريند بعد ان حسمت حقيقة دخولها في علاقة غرامية.

وفي التفاصيل نفت دياب اتخاذها قرار الارتباط قريبا أسوة بالفنانتين نجوى كرم ودانييلا رحمة، مؤكدة أن دورها لم يحن بعد، ولا يزال بعيدا، ووجهت كلمة لنجوى كرم قالت فيها: إن شاء الله دايما عايشة بالفرح، تستحقين الخير كله.
كما علقت مايا دياب على اطلالتها الأخيرة بالريش وقالت: تعذبت بجلوسي في السيارة، لكني تحملت الموضوع؛ لأن "الغوى بده قوى"، واخترت هذه الإطلالة للظهور بطريقة مختلفة خلال زيارتي لدار أزياء المصمم جان لويس صبجي.
وأوضحت مايا أنها تلجأ إلى اختيار إطلالتها وفقا للظروف الخاصة بيوم الاحتفال أو المناسبة التي توجَد فيها، وأضافت: اختياراتي مرتبطة بيوم الاحتفال؛ إذ أحرص على ارتداء ما يريحني.
 

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