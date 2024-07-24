هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها وجمال الاخيرة يلفت الانظار

ونشرت هيلدا على حسابها عبر إنستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي ظهرت فيها مع ابنتها سيينا وكتبت في تعليق: " مبروك عزيزتي سيينا!! نحن فخورون جدا بك.. أحبك كثيرًا وأساندك دائمًا.. لا تنسِ ذلك أبدًا".
وتابعت: "الله يحميك ويكون معك في كل خطوة خلال طريقك الجديد في الحياة!".
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A post shared by Hilda Khalife (@hildakhalife)
A post shared by Hilda Khalife (@hildakhalife)
احيا الفنان اللبناني جوزيف عطية حفلا صاخبا امس في بيروت، تفاعل معه الجمهور بكثافة حيث قدم باقة من اغانيه الجميلة والمميزة التي رقص على انغامها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب.
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق موقفا عفويا وطريفا للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وخطيبها خلال حفل Biaf 2024.
نشر الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر، طليق الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص في تطبيق إنستغرام، ظهر فيها جيسكار برفقة ابنه "كارل" داخل حوض السباحة.