هيلدا خليفة تحتفل بتخرج ابنتها وجمال الاخيرة يلفت الانظار

ونشرت هيلدا على حسابها عبر إنستغرام مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي ظهرت فيها مع ابنتها سيينا وكتبت في تعليق: " مبروك عزيزتي سيينا!! نحن فخورون جدا بك.. أحبك كثيرًا وأساندك دائمًا.. لا تنسِ ذلك أبدًا".

وتابعت: "الله يحميك ويكون معك في كل خطوة خلال طريقك الجديد في الحياة!".