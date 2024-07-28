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أصالة تعتذر علنا من أحلام والاخيرة ترد .. هل عاد الخلاف بينهما؟
أصالة تعتذر علنا من أحلام والاخيرة ترد .. هل عاد الخلاف بينهما؟
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أصالة تعتذر علنا من أحلام والاخيرة ترد .. هل عاد الخلاف بينهما؟

فن

2024-07-28 | 07:48
أصالة تعتذر علنا من أحلام والاخيرة ترد .. هل عاد الخلاف بينهما؟
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Aljadeed
أصالة تعتذر علنا من أحلام والاخيرة ترد .. هل عاد الخلاف بينهما؟

اعتذرت الفنانة السورية أصالة نصري علنا من الفنانة الإماراتية أحلام، بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يظهر تفاعل نجل أحلام مع أداء أصالة في حفلها الأخير.

وكتبت أصالة على حسابها عبر منصة اكس: "أعتذر يا غاليتي أحلام عن كل من أساء لك وأزعج محبتك ومحبة ابنك فاهد تجاهي، وكذلك محبتك التي أقدرها كثيراً، وكل من يحبك وأنا منهم".

وأضافت أصالة: "أحبك وأقدر صداقتنا والسنوات التي قضيناها معاً، وكرمك ولطفك وحديثك الجميل. أستمتع بمناوشاتنا وأقدر صبرك وسعة صدرك. لك كل الحق عليّ يا صديقتي".

من جهتها، ردت أحلام بسرعة على اعتذار أصالة، مؤكدة أنها لا تريد لأي طرف أن "يدس السم في العسل" بينهما.

وقالت احلام: "حبيبتي أصولة الغالية.. أنا من يعتذر منك. أحبك وابني يحبك وكلنا نحبك. أنت غالية علينا ولا أريد لأي طرف أن يحاول التفريق بيننا".

وختمت:  "سأظل أحبك للأبد، أخت وصديقة غالية أنت وأولادك، وأكيد زوجك فايق الغالي".

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