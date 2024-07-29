ميريام كلينك تصدم الجميع في أحدث ظهور

وفي التفاصيل، اطلت ميريام كلينك في مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة اعتبرها البعض فاضحة وغير لائقة، وظهرت بـ لوك جديد، حيث اعتمدت لون الأسود لشعرها، وارتدت "كروب توب" و"شورت".وارفقت ميريام الفيديو بتعليق قالت فيه: "حدث كبير على تيك توك سيحصل في يوم من الأيام.. العالم سيتحدث عن آخر بث مباشر لي!!! أعلن نقطة اللاعودة".وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، متسائلين عما اذا كانت ميريام قد قررت الاعتزال كليا والغياب عن الساحة، وعدم الظهور مجددا على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.