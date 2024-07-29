ميريام كلينك تصدم الجميع في أحدث ظهور

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A post shared by Myriam Klink (@myriamklinkk)
A post shared by Myriam Klink (@myriamklinkk)
شارك سلطان الطرب جورج وسوف، مع متابعيه على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة جديدة له ظهر فيها بـ لوك صيفي، ولفت من خلالها الأنظار.
أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلا استثنائيا وسط بيروت حضره الآلاف من محبيه، حيث قدم خلاله باقة مميزة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وبحماس شديد.
احيا الفنان السوري ناصيف زيتون، حفلين غنائيين ضمن مهرجان اهدنيات الدولي، حضره عدد كبير من جمهور ناصيف من مختلف المناطق اللبنانية، كما كان لافتا تواجد زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في الحفل، في اول ظهور لها برفقة ناصيف بعد زواجهما.